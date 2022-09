Wat wil jij nog weten over de gebeurtenissen in de race in Zandvoort of de Formule 1 in het algemeen? Stel dan je vragen daarover aan onze Formule 1-analist Ho-Pin Tung. Die komt maandag om 11.00 uur een uur lang de beste en meestgestelde vragen beantwoorden.

Heb jij een vraag aan Ho-Pin Tung? 0 / 500 Stuur ze op naar de redactie