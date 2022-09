Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft zich vorig jaar in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland zorgen gemaakt om het gedrag van de fans in Zandvoort. Volgens de Italiaan waren die zorgen achteraf volledig onterecht en was de sfeer op Zandvoort juist beter dan waar dan ook ter wereld.

"De energie die loskwam was fantastisch. Zandvoort heeft de lat hoger gelegd voor andere circuits", vertelde Domenicali woensdag, twee dagen voor het begin van het Grand Prix-weekend, op het circuit in de badplaats.

"We hadden vooraf wat zorgen over hoe de Nederlandse fans op de andere coureurs zouden reageren, maar dat bleek achteraf volledig onterecht. Iedereen werd warm onthaald. Het publiek toonde zich zeer volwassen."

De Grand Prix van Nederland keerde vorig jaar na 36 seizoenen terug in Zandvoort. Hoewel het coronavirus nog flink huishield, werd de Formule 1-race door 70.000 uitzinnige fans bezocht en verliep het Grand Prix-weekend zonder grote incidenten.

Omdat er dit jaar geen coronarestricties zijn, is er dit weekend plaats voor 105.000 toeschouwers per dag in de duinen. "Vorig jaar was dit al het beste evenement als het gaat om entertainment en dat terwijl het door corona een zeer moeilijke tijd was. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om te zien hoe het hier met 100 procent capaciteit is", zei Domenicali.

67 Deze beker kan Verstappen zondag winnen bij de Grand Prix van Nederland

Zandvoort loopt ook in duurzaamheid voorop

Domenicali was in Zandvoort lyrisch over de organisatie van de Nederlandse Grand Prix. Volgens de voormalige topman van Ferrari komen er dit weekend organisatoren uit tal van andere landen naar Zandvoort om te leren van het circuit in de badplaats.

"De Formule 1 promoot duurzaamheid en wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Ook hier loopt Zandvoort voorop", verwees hij naar het vooruitstrevende mobiliteitsplan van de organisatie. Auto's zijn de komende dagen verboden in Zandvoort. Bezoekers kunnen alleen met het openbaar vervoer naar de kustplaats reizen en komen bij voorkeur op de fiets.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland begint vrijdag om 12.30 uur. Zaterdag om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag gaat op datzelfde tijdstip de race van start.

WK-leider Max Verstappen, vorig jaar winnaar in Zandvoort, verdedigt een voorsprong van 93 punten op nummer twee Sergio Pérez. Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft 98 punten achterstand op de Nederlander.