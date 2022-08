Max Verstappen rijdt komend weekend de Grand Prix van Nederland met een speciale helm. Met het nieuwe design brengt de regerend wereldkampioen een eerbetoon aan zijn vader Jos Verstappen.

Het design is gebaseerd op de helm waarmee Jos Verstappen vroeger reed in de Formule 1. De vertrouwde kleuren van Red Bull worden ingeruild voor het rood-wit-blauw en achterop staat 'JV', het oude logo van Jos Verstappen.

"Met de Nederlandse Grand Prix in aantocht, is dit het juiste moment om mijn waardering voor mijn vader te tonen", zegt Verstappen. "Hij heeft sinds ik klein ben veel voor mij gedaan. Hij heeft me gebracht tot het punt waarop ik in staat ben om wereldtitels te winnen."

"Het leek ons een geweldig idee om de helm op de GP in Zandvoort weer te gebruiken", vervolgt de 24-jarige Verstappen. "Het betekent heel veel voor mij, want het is heel bijzonder om met dit ontwerp te mogen rijden."

Verstappen won afgelopen weekend de Grand Prix van België op dominante wijze. De Limburger van Red Bull heeft een voorsprong van liefst 93 punten op teamgenoot Sergio Pérez in de WK-stand. Er zijn nog acht races te gaan.

De GP van Nederland begint vrijdag om 12.30 uur met de eerste vrije training. Vorig jaar schreef Verstappen de race in Nederland op zijn naam. Het was de eerste keer in 36 jaar dat door de koningsklasse van de autosport werd geracet op Zandvoort.