De Formule 1-coureurs hebben komend weekend waarschijnlijk geen last van regen in Zandvoort. Hoewel er in het zuiden van Nederland buien kunnen vallen, blijft het aan de Noord-Hollandse kust waarschijnlijk droog.

Eerder deze week leek het qua weer een wisselvallig weekend te worden in Zandvoort. Maar de afgelopen dagen nam de kans op regenbuien steeds verder af.

De meteorologische herfst is donderdag officieel begonnen, maar het weerbeeld de komende paar dagen is allesbehalve herfstachtig. Vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen is het namelijk op-en-top nazomerweer. De zon schijnt volop en de middagtemperatuur loopt in Zandvoort op naar een zomerse 26 graden.

De kans op buien is zaterdag nog verder afgenomen. De eerder voorspelde buien lijken nu zelfs het zuiden van het land niet of nauwelijks te bereiken en mogelijk valt pas in de avond een enkele bui. Voor de kwalificatie in Zandvoort is er dus geen vuiltje aan de lucht.

Ook zondag is de buienkans erg klein. Dan zijn er mogelijk wel iets meer wolkenvelden aanwezig, maar de zon breekt ook geregeld door. Beide dagen komt de temperatuur op het warmste moment van de dag rond 25 graden uit.

De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en is matig, windkracht 3 of 4. Het enige wat in de kuststrook nog een rol kan gaan spelen bij een aflandige wind en een warme zomerdag is een zeewind. Dan draait de wind naar het westen en wordt de lucht gevoelsmatig frisser. Gezien het relatief warme zeewater aan het einde van de zomer is die kans niet heel groot, maar mogelijk is het wel iets om nog in het achterhoofd te houden.

