Teambaas Christian Horner komt loftuitingen tekort om het raceweekend van het oppermachtige Red Bull Racing te omschrijven. Max Verstappen startte de Grand Prix van België zondag als veertiende, maar won met speels gemak en zag Sergio Pérez als tweede over de finish komen op Spa-Francorchamps.

"Dit was een van onze beste prestaties als team ooit", zei Horner na de dominante race van Red Bull tegen Sky Sports. "Ik had nooit verwacht dat Max de race zou winnen en vooral niet dat hij zo snel vooraan zou rijden. Hij was niet te gretig bij de start, maar heel geduldig."

"We hebben nog nooit een race gewonnen waarbij we vanaf de veertiende plek moesten starten. Dat we ook de snelste raceronde noteerden en Checo als tweede eindigde, is echt een geweldige prestatie."

De 24-jarige Verstappen was in de kwalificatie al een klasse apart door verreweg de snelste tijd neer te zetten. Vanwege een motorwissel moest de Nederlander aanvankelijk achteraan starten, maar door vele andere gridstraffen begon hij op plek veertien en hoopte hij in ieder geval het podium te halen.

90 Bekijk hier de samenvatting van de sensationele race van Verstappen op Spa

'Achter de schermen is hard gewerkt om dit mogelijk te maken'

Het duurde uiteindelijk slechts twaalf ronden voordat Verstappen voor het eerst aan de leiding reed in België. Het was door pitstops even stuivertje wisselen met Carlos Sainz, maar de regerend wereldkampioen wist de Spanjaard van Ferrari na vijftien ronden met gemak in te halen. De zege kwam daarna geen moment meer in gevaar.

"Dit is echt een fantastische overwinning voor Max", zei een trotse Horner. "Hij is het hele weekend al een klasse apart, maar dit is ook een teamprestatie. Van iedereen hier, tot de mensen in Milton Keynes. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt om een prestatie als deze mogelijk te maken."

"Dit was een van die weekenden waarin alles geweldig uitpakte. Max was fantastisch en Checo deed absoluut alles wat er van hem gevraagd werd. Deze prestatie staat op gelijke hoogte met ons succes in 2010 (Sebastian Vettel werd toen wereldkampioen en Red Bull pakte de constructeurstitel, red.).

Door zijn imposante overwinning in België lijkt een tweede wereldtitel Verstappen niet meer te kunnen ontgaan. De Limburger verdedigt een voorsprong van 93 punten op Pérez. Ferrari-coureur Charles Leclerc staat derde in de WK-stand, op 98 punten van Verstappen.