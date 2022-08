Fernando Alonso had het zondag tijdens de Grand Prix van België flink aan de stok met Lewis Hamilton. De ervaren Spanjaard kwam in de eerste ronde in contact met de Brit en was daar flink gefrustreerd over. Hamilton viel uit en trok na afloop het boetekleed aan, waarmee de kous voor Alonso af was.

De 41-jarige Alonso startte als derde en haalde bij de start al direct nummer twee Sergio Pérez in. Aan het eind van Kemmel Straight werd Alonso afgesneden door Hamilton. De Mercedes-coureur raakte met zijn achterband de voorband van Alonso, vloog de lucht in en viel uit.

Alonso liet al tijdens de race over de boordradio zijn ongenoegen blijken. "Wat een idioot", begon hij zijn tirade. "Hij gooit zomaar van buiten naar binnen de deur dicht. We hadden een megastart, maar deze gast weet alleen maar hoe hij goed moet starten als-ie van pole begint."

Kort na de race was Alonso afgekoeld, al zag hij in Hamilton nog steeds de hoofdschuldige. "We hebben dat vaker gezien bij Lewis in die bocht, het overkwam hem ook een keer met Nico Rosberg. Als je de race wil finishen moet je daar voorzichtiger doen", aldus de Alpine-coureur.

"Het is een lastig deel van het circuit, zeker in de eerste ronde. Veel mensen snijden de volgende bocht af en komen dan weer de baan op. Hij dacht duidelijk dat ik niet meer naast hem reed. Dat is een fout, maar je kunt in het heetst van de strijd even over het hoofd zien waar iedereen precies rijdt. Het is een wirwar van auto's."

Hamilton geeft fout toe, incident afgesloten volgens Alonso

Hamilton was kort na zijn uitvalbeurt schuldbewust. "Ik dacht dat ik genoeg ruimte liet, maar toen ik de beelden net terugzag bleek dat niet zo te zijn", erkende de 37-jarige Brit

"Dat gebeurt soms als je aan het racen bent, ik deed het niet expres. Ik baal nu vooral voor mijn team, ik heb een hoop punten verloren vandaag. Hopelijk kan ik me herpakken, want volgende week staat er alweer een race op het programma."

Alonso vond overigens niet dat Hamilton na zijn uitvalbeurt nog een extra sanctie verdiende. "Zoiets kan gebeuren, het was een race-incident", vervolgde de tweevoudig wereldkampioen.

"Ik was gewoon erg teleurgesteld, want we lagen tweede en derde. Dat duurde dus helaas maar een paar honderd meter. Vandaar ook mijn boordradio. Als ik vooraan start, gebeuren dit soort dingen steeds. Dus het was frustrerend. Maar hij heeft zijn fout al toegegeven, dus dan is het ook goed."