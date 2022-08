Charles Leclerc wilde Ferrari zondag na afloop van de Belgische Grand Prix geen verwijten maken. De Monegask werd door zijn team een paar rondes voor de finish naar binnengehaald, reed te hard in de pits en verloor na een tijdstraf zijn vijfde plek aan Fernando Alonso.

De 24-jarige Leclerc, die als vijftiende was gestart, werd twee rondes voor het eind naar binnen gehaald om zijn harde banden in te ruilen voor zachte banden. Daarmee hoopte hij de snelste raceronde af te pakken van racewinnaar en WK-leider Max Verstappen.

Leclerc kwam na zijn stop echter achter Alonso terecht. De Ferrari-coureur haalde de Spanjaard wel weer in, maar moest die plek ook weer opgeven, omdat hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het te hard rijden in de pits.

"We hadden overleg tijdens de race en uiteindelijk hebben we samen besloten om die extra pitstop te maken", vertelde Leclerc in de paddock van Spa-Francorchamps. "Ik verwijt het team niets. Ik reed te hard in de pitsstraat, dus dat was volledig mijn fout."

Leclerc bezorgd om gat naar Red Bull

Leclerc wil wel dat zijn team gaat uitzoeken hoe het kan dat Ferrari op Spa-Francorchamps zoveel langzamer dan Red Bull was. Verstappen startte als veertiende, maar reed met groot machtsvertoon naar de zege.

"Het was een heel moeilijk weekend voor ons", vervolgde Leclerc. "Red Bull presteerde op een totaal ander niveau dan wij. Dat is behoorlijk zorgwekkend, aangezien we geen verklaring hebben voor hoe dat precies kan."

"Ze zijn nog steeds ongelooflijk snel op het rechte stuk. Dan zou je verwachten dat ze snelheid inleveren in de bochten, maar ook daar zijn ze extreem snel. Ik zou zelf ook niet weten hoe dat kan."

Sergio Pérez eindigde achter Verstappen als tweede en nam daardoor in de WK-stand de tweede plek over van Leclerc. Het verschil tussen de twee coureurs is vijf punten (191 om 186). Verstappen staat met 284 punten riant aan kop. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.