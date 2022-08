Max Verstappen sloot zondag een perfect weekend in stijl af door op indrukwekkende wijze de Grand Prix van België te winnen. De leider in de WK-stand overtrof daarmee zijn eigen verwachtingen.

Verstappen was zaterdag al de snelste in de kwalificatie, maar moest vanwege een motorwissel vanaf de veertiende plaats starten. Dat bleek hem nauwelijks te deren, want al halverwege de race op Spa had de Nederlander de leiding in handen.

"We kozen de juiste momenten uit om in te halen", reageerde Verstappen na zijn negende zege van het seizoen. "Nadat ik eenmaal de leiding had overgenomen, was het vooral zaak om goed op de banden te letten."

Alleen aan het begin was het even opletten geblazen. In een chaotische openingsronde moest Verstappen uitwijken voor Lance Stroll. Toen hij de Canadees eenmaal voorbij was, achterhaalde hij in rap tempo nog veel meer voor hem gestarte coureurs.

"Het was een hectische eerste ronde en lastig om uit de problemen te blijven", beaamde Verstappen. "Er gebeurde zoveel dingen voor me. Maar toen we daar eenmaal doorheen waren en de safetycar van de baan was, liep alles op rolletjes."

'Zo'n scenario hadden we niet kunnen bedenken'

Met zijn zege slaat Verstappen een gat van 93 punten met teamgenoot Sergio Pérez, die de tweede plaats in de WK-stand overnam van Charles Leclerc van Ferrari.

"Dit hele weekend is ongelooflijk geweest", concludeerde Verstappen na het één-tweetje van Red Bull. "Zo'n scenario had ik voorafgaand aan deze Grand Prix niet kunnen bedenken. Maar dit smaakt ook naar meer, dus we blijven hard werken."

Te beginnen volgende week, wanneer op het circuit van Zandvoort de Dutch Grand Prix wordt verreden. "Laten we zien wat we daar kunnen doen, maar eerst mogen we hier even van genieten."