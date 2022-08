Max Verstappen heeft zondag met overmacht de Grand Prix van België gewonnen. Door een reeks gridstraffen begon de Nederlander uiteindelijk als veertiende aan de race op Spa-Francorchamps, maar hij passeerde al zijn tegenstanders met ogenschijnlijk gemak en reed daarna onbedreigd naar de zege.

Achter de Nederlandse WK-leider werd teamgenoot Sergio Pérez tweede, voor de van pole vertrokken Ferrari-coureur Carlos Sainz (derde). George Russell eindigde als vierde, voor Fernando Alonso (vijfde).

De 41-jarige Alonso profiteerde van een straf voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur, die als vijftiende was gestart, kreeg na afloop van de race vijf seconden tijdstraf omdat hij te hard had gereden in de pitsstraat. Daardoor viel hij terug van de vijfde naar de zesde plek.

Met zijn zege breidt Verstappen zijn voorsprong in de WK-stand verder uit. De regerend wereldkampioen kwam mede door het bonuspunt voor de snelste ronde op 284 punten. Pérez ging over Leclerc heen en volgt met 191 punten. Leclerc zelf heeft er nu 188. Zijn late poging om de snelste ronde te rijden faalde.

Uitslag GP België 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Pierre Gasly (AlphaTauri)

10. Alexander Albon (Williams)

Verstappen heeft geen goede startpositie nodig voor zege

In Hongarije deed hij het vanaf de tiende plaats, in België lukte het zelfs van de veertiende. Verstappen heeft geen goede startpositie nodig om toch te winnen, en op Spa-Francorchamps lukte het hem zelfs met grote overmacht.

Al na twaalf ronden was de Limburger opgerukt naar de leiding, al kreeg hij die nog een beetje cadeau door een pitstop van Sainz. Nadat Verstappen zelf drie ronden later zijn softbanden had ingeruild, kwam hij weer achter de Spanjaard terecht. Het duurde niet lang voor de Nederlander weer in de spiegels van de Ferrari opdook. In vijftiende ronde ging Verstappen definitief naar de leiding.

Daar ging wel de nodige chaos aan vooraf, maar Verstappen werkte zich ook daar goed doorheen. In de openingsronde moest hij even uitwijken voor Aston Martin-coureur Lance Stroll. Toen Verstappen de Canadees had ingehaald, ging hij een reeks coureurs voorbij zonder dat DRS geactiveerd was.

51 Heerlijke inhaalactie Verstappen op Sainz

Safetycar voor vastzittende Bottas

Dat kwam ook door een onderbreking vanwege de safetycar in de openingsfase. Valtteri Bottas moest uitwijken voor de spinnende Nicholas Latifi en kwam vast te zitten in de grindbak. Daarom moest de race even geneutraliseerd worden.

Eerder waren Fernando Alonso en Lewis Hamilton al met elkaar in aanraking gekomen. De Mercedes-coureur gooide hard de deur dicht toen hij de Spanjaard net had ingehaald, en betaalde daar zelf de prijs voor. Zijn auto raakte zwaar beschadigd, waardoor hij de strijd moest staken. Toen even later Bottas was bevrijd en de safetycar weer de pits in ging, trok leider Sainz het veld op gang.

Verstappen ging vervolgens verder met zijn opmars, waarbij hij ook teamgenoot Pérez vrij makkelijk inhaalde. De Mexicaan deed op Spa vooraan mee, maar haalde bij lange na niet hetzelfde uit de Red Bull als zijn Nederlandse teamgenoot.

32 Alonso over Hamilton: 'Hij is het alleen gewend vooraan te starten'

Leclerc al vroeg strategisch in het nadeel

Leclerc was op dat moment strategisch al benadeeld, omdat er in de openingsronden een stuk plastic in zijn remkoeling was gewaaid. Ferrari haalde de Monegask binnen om het plastic te verwijderen en stuurde hem met een set mediums weer de baan op. Daarna kwam Leclerc niet meer in de buurt van het podium, ook doordat Mercedes-coureur Russell een goed tempo te pakken had.

Sainz had niet de snelheid om Pérez achter zich te houden, maar hield wel stand voor een podiumplaats. Het speelde zich allemaal ver achter de rug van Verstappen af. Hij heeft met zijn zoveelste fraaie zege van het seizoen de tweede wereldtitel met één hand stevig vast.