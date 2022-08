De Grand Prix van België staat ook volgend seizoen op de Formule 1-kalender. Het contract is met een jaar verlengd, zo werd zondag een uur voor de race op Spa-Francorchamps bekendgemaakt.

Het was lange tijd onzeker of de Grand Prix van België deel uit zou blijven maken van het Formule 1-seizoen. Het contract liep dit jaar af, en door de beperkte ruimte op de kalender is het met een grote groep gegadigden vechten om een plekje.

Het evenement zelf had liever een meerjarige deal getekend met de Formule 1. Topman Stefano Domenicali stelde voorafgaand aan het weekend al dat Spa op de reservelijst stond, mocht bijvoorbeeld de geplande Grand Prix van China niet doorgaan. Ook een race in Zuid-Afrika stond in de wachtrij, maar dat evenement is nog niet klaar voor Formule 1 en moet wachten tot 2024.

De race in België moet waarschijnlijk wel een concessie doen: al jaren staat de Grand Prix eind augustus op de kalender. Op de nog niet gepresenteerde kalender van 2023 wordt de race vermoedelijk in juli gehouden.

Max Verstappen raast door de befaamde Eau Rouge-bocht van Spa-Francorchamps. Foto: ANP

Spa werd al onder handen genomen

Dit weekend vindt de race al plaats op een gemoderniseerd circuit, waarmee een van de vaste klachten vanuit de Formule 1 zo veel mogelijk is verholpen. De baan is opnieuw geasfalteerd, er zijn nieuwe tribunes en voor het publiek is er ook buiten de races meer vermaak. Zo treedt DJ Armin van Buren op na de GP.

De Grand Prix van België begint zondag om 15.00 uur op Spa, met Max Verstappen op de veertiende startplaats. Het evenement is uitverkocht en ontvangt in drie dagen 360.000 bezoekers.