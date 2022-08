Vanaf de vijftiende startplek begint Max Verstappen zondag om 15.00 uur aan de Belgische Grand Prix. De WK-leider denkt zelf dat hij op Spa-Francorchamps genoeg snelheid heeft om het podium te bereiken. Strategisch heeft Red Bull in ieder geval alle kaarten in handen.

Zoals de Nederlander zaterdag al benadrukte, moet hij eerst de openingsfase zien te overleven. Het ging regelmatig mis bij de start in de Ardennen, en Verstappen zat een aantal keer zelfs bij deze crashes.

Lukt hem dat, dan rest hem niets anders dan zo veel mogelijk auto's inhalen. Het team kan hem daarbij helpen met de juiste strategie.

Normaliter is het met een snelle auto vanuit het achterveld het beste om op mediumbanden te starten. Er begint namelijk vrijwel zeker een grote groep langzamere concurrenten voor hem op de softs. Die moeten eerder naar binnen, waarna Verstappen een zogeheten 'overcut' kan inzetten.

Met zijn snelheid moet hij dan een paar ronden nadat de concurrenten zijn gestopt betere rondetijden rijden dan die gestopte coureurs, om vervolgens zelf te stoppen en dan voor die auto's weer de baan op te komen.

Verstappenfans langs de baan in Spa-Francorchamps. Verstappenfans langs de baan in Spa-Francorchamps. Foto: ANP

Verschillende strategieën mogelijk

Pirelli rekent voor dat de tweestopstrategie medium-soft-medium het snelste is, al doet de eenstopper medium-hard daar niet voor onder. Ook de eenstopper soft-hard is mogelijk, maar pakt mogelijk iets langzamer uit. Teams in de top tien willen vaak het liefste op soft starten, omdat die band bij de start en in de openingsronden meer grip geeft.

Red Bull kan met Verstappen hoe dan ook alle kanten op, want hij beschikt van alle banden nog over nieuwe exemplaren. Zo heeft hij nog een nieuwe set hard, twee sets mediums en twee sets softs. Die laatste set spaarde hij zaterdag uit door maar één run te doen in het slotdeel van de kwalificatie. Het geeft zijn strategen veel flexibiliteit, zeker bij bijvoorbeeld een late safetycar-situatie. Verstappen weet als geen ander hoe fijn het is om dan nog een set soft achter de hand te hebben.

Warmer weer kan verhoudingen verschuiven

Kijkend naar de startopstelling hebben Carlos Sainz (die van pole vertrekt) en Sergio Pérez natuurlijk de beste papieren. Red Bull lijkt op Spa-Francorchamps ook de beste raceauto te hebben, al lijkt de Ferrari op racetempo relatief wat sterker. Het is zondag warmer in de Ardennen dan de afgelopen twee dagen. Verstappen stipte zelf aan dat dit de verhoudingen kan beïnvloeden.

Het kan in het voordeel werken voor Mercedes, dat zaterdag geslagen afdroop na de kwalificatie. Eén van de grote problemen van de W13 is dat het ontzettend lang duurt voor de banden op temperatuur zijn. Als dat eenmaal is gelukt, is het racetempo normaal gesproken goed, en gaat het rubber ook lang mee. Dus voor Lewis Hamilton en George Russell is het podium nog altijd mogelijk.

Naast Verstappen geldt dat uiteraard ook voor Charles Leclerc. De Monegask zal de Nederlander zo snel mogelijk voorbij willen. Lukt dat niet, dan kan hij in het kielzog van de regerend wereldkampioen mee naar voren. Zijn Ferrari is misschien niet zo snel als de Red Bull, maar nog altijd veel sneller dan de meeste auto's in het veld. Al moet hij wel hopen dat de pitmuur in een warrige inhaalrace het hoofd koel houdt.