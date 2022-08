Teambaas Toto Wolff van Mercedes zit vol onbegrip en frustratie na de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Lewis Hamilton en George Russell hoopten zaterdag door gridstraffen van andere coureurs goede zaken te kunnen doen op Spa-Francorchamps, maar het ontbrak de Britten aan snelheid.

De 37-jarige Hamilton gaf liefst 1,8 seconden toe op Max Verstappen, die verreweg de snelste was in de kwalificatie. Russell, in de laatste race voor de zomerstop nog polesitter, was langzamer dan zijn teamgenoot en gaf 2,1 seconden toe op Verstappen. Hij noteerde de achtste tijd, achter Hamilton.

"Dit is de slechtste kwalificatie onder mijn leiding in de laatste tien jaar", zei een zeer ontevreden Wolff na afloop. "Het gaat mij er niet om op welke posities we zondag in de race starten. Het kan niet zo zijn dat je het vorige raceweekend op pole begint en nu nergens te bekennen bent. Niemand in het team vindt dat acceptabel."

"Het is iets waar wij de vinger niet achter weten te krijgen of recht kunnen zetten. Het moge duidelijk zijn dat Red Bull hier een klasse apart is, want Ferrari is acht tienden van hen verwijderd. Maar dat biedt geen troost. Na veertien races weten we nog steeds niet hoe we deze auto structureel goed kunnen laten presteren."

Hamilton: 'Dit is een klap in het gezicht'

Al vanaf het begin van het seizoen was het duidelijk dat Mercedes voor het eerst in jaren geen auto heeft om dit jaar mee te kunnen doen om de wereldtitel. Na een aantal bemoedigende resultaten in de laatste races lijkt het Duitse team weer terug bij af.

"We kwamen met veel optimisme naar dit circuit, maar 1,8 seconden van pole is een klap in het gezicht", zei Hamilton. "De problemen met deze auto houden maar niet op, dus die gaan we aan het einde van het jaar niet missen. De twee andere teams (Red Bull en Ferrari, red.) zijn een klasse apart."

"We moeten nu hergroeperen en ervoor zorgen dat de auto voor volgend seizoen wel aan onze maatstaven voldoet. De rest van het seizoen zullen we ons best blijven doen. Wetende hoe hard iedereen werkt, baal ik vooral voor het team. We geven alles, maar puur door de auto zijn onze prestaties soms goed, en soms heel erg slecht."

Door gridstraffen voor onder anderen Verstappen en Charles Leclerc beginnen Hamilton en Russell de Grand Prix van België zondag respectievelijk vanaf de vierde en vijfde positie. De race start om 15.00 uur.