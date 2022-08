Carlos Sainz en Charles Leclerc denken dat het zondag een lastige opgave wordt om Max Verstappen achter zich te houden bij de Grand Prix van België. Sainz mag door een gridstraf van de Nederlander als eerste aan de race op Spa-Francorchamps beginnen, terwijl Leclerc net als Verstappen in de achterhoede moet starten.

"Ik ben blij dat ik morgen van pole mag starten, maar ook verbaasd over de grote achterstand op Max", zei Sainz, die in de kwalificatie liefst zes tienden toegaf op de snelste tijd van de Red Bull-coureur.

"Wat dat betreft maak ik me ook wel een klein beetje zorgen over de race van morgen. Aan de andere kant weet ik ook dat onze snelheid in de race normaal gesproken beter is dan in de kwalificatie."

Sainz durfde Verstappen dan ook niet af te schrijven voor de overwinning. "Als ik zo'n ronde zoals hij had gereden vandaag, zou ik morgen met ongelooflijk veel vertrouwen in mijn auto zitten. Bovendien zou het niet de eerste keer zijn als hij uit zo'n situatie nog kan terugkomen."

112 Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie voor de Belgische GP

Leclerc maakt zich zorgen om gat naar Red Bull

Leclerc eindigde in de kwalificatie als vierde, maar moet eveneens door een gridstraf als zestiende aan de race op Spa beginnen. De Monegask maakte zich zorgen over het verschil in snelheid met Verstappen.

"Misschien is deze uitslag niet helemaal representatief, aangezien we ons door de gridstraf iets minder goed dan normaal hebben voorbereid op deze kwalificatie", zei Leclerc.

"Maar als je ziet hoe ver Max voor ons staat, laat dat mij niet koud. Hij is hier sinds het begin van het weekend extreem snel en we kunnen niet verklaren hoe dat precies kan."

De 24-jarige Leclerc heeft dan ook niet de illusie dat hij Verstappen in de race kan verslaan. "Met zo'n achterstand in de kwalificatie zou het heel raar zijn als we in de race opeens sneller zouden zijn."

Leclerc begint de race op het iconische circuit in de Ardennen met een achterstand van tachtig punten op WK-leider Verstappen. De Grand Prix van België gaat om 15.00 uur van start.