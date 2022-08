Max Verstappen was zaterdag het snelst in de kwalificatie voor de Grand Prix van België, maar begint de race op Spa-Francorchamps door een gridstraf als vijftiende. Bekijk hier de volledige startopstelling voor de race in de Ardennen.

Startopstelling GP België

Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Pérez (Red Bull Racing) Fernando Alonso (Alpine) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Daniel Ricciardo (McLaren) Pierre Gasly (AlphaTauri) Lance Stroll (Aston Martin) Sebastian Vettel (Aston Martin) Nicholas Latifi (Williams) Kevin Magnussen (Haas F1) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Alfa Romeo, gridstraf) Max Verstappen (Red Bull, gridstraf) Charles Leclerc (Ferrari, gridstraf) Esteban Ocon (Alpine, gridstraf) Lando Norris (McLaren, gridstraf) Zhou Guanyu (Alfa Romeo, gridstraf) Mick Schumacher (Haas, gridstraf)

WK-leider Verstappen verdedigt een voorsprong van tachtig punten op nummer twee Charles Leclerc. De Grand Prix van België, de veertiende race van het Formule 1-seizoen, begint zondag om 15.00 uur.