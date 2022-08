De Formule 1-coureurs kunnen volgende week tijdens de Nederlandse Grand Prix gebruikmaken van DRS in de Arie Luyendykbocht, een van de kombochten. De internationale autosportfederatie FIA heeft Circuit Zandvoort daar zaterdag toestemming voor gegeven.

Vorig jaar had het Nederlandse circuit twee DRS-zones: op het rechte stuk en tussen bocht 12 en 13. Nu kan dus ook in de kombocht gebruik worden gemaakt van het drag reduction system, waarbij de achtervleugel in een andere stand wordt gezet en inhalen makkelijker wordt.

"Het huidige idee is om de DRS-zone te laten beginnen voor de laatste bocht, dus vrij vroeg", zegt Nikolas Tombazis namens de FIA. "Dit moet het racen op Zandvoort bevorderen. Maar we houden gaandeweg het weekend alle opties open en luisteren naar de feedback van de teams."

"We hebben hun feedback al gevraagd bij simulaties en zullen die ook na de eerste training vragen. Mocht er toch enig gevaar zijn, dan veranderen we dat na de eerste vrije training."

De Arie Luyendykbocht werd vorig jaar flink aangepast. De bocht is nu schuin, met een maximaal hellingspercentage van 32 procent. De coureurs kunnen er op hoge snelheid doorheen rijden en zich beter positioneren voor inhaalacties op het relatief korte rechte stuk.

De Grand Prix van Nederland keerde in 2021 na 36 jaar terug op de Formule 1-kalender en werd gewonnen door Max Verstappen. De eerste vrije training voor de komende editie begint vrijdag om 12.30 uur.