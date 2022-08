Max Verstappen heeft zaterdag poleposition gepakt met de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Door een reeks gridstraffen start de WK-leider zondag op Spa-Francorchamps als vijftiende. Carlos Sainz begint in zijn Ferrari vanaf de eerste plek.

Veel coureurs hebben op Spa-Francorchamps nieuwe motoronderdelen in de auto, waardoor de nodige gridstraffen zijn uitgedeeld. Coureurs die geen motor wisselden of dit binnen de limiet deden, schuiven daardoor op naar voren.

Sainz, die de tweede tijd reed, profiteert hiervan. De Spanjaard had een rommelige slotronde in de kwalificatie, maar was desondanks sneller dan Sergio Pérez (Red Bull Racing). Ferrari-coureur Charles Leclerc reed de vierde tijd, maar start door een gridstraf als zestiende.

De derde startplaats is voor Fernando Alonso. Die legde het wel af tegen zijn Alpine-teamgenoot Esteban Ocon, maar ook de Fransman moet in de achterhoede starten. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell, die beiden geen gridstraffen hebben, starten respectievelijk als vierde en vijfde.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.43,665

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,623

3. Sergio Pérez (Red Bull Racing) +0,797

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,888

5. Esteban Ocon (Alpine) +1,515

6. Fernando Alonso (Alpine) +1,703

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,838

8. George Russell (Mercedes) +2,111

9. Alexander Albon (Williams) +2,172

10. Lando Norris (McLaren) +2,513

Verstappen heerst op Spa-Francorchamps

Ondanks zijn aanstaande straf was Verstappen met een tijd van 1.43,665 duidelijk de snelste in de kwalificatie. Sainz gaf maar liefst zes tienden toe op die tijd. De snelheid zit al het hele weekend nadrukkelijk in de Red Bull van de WK-leider, die daarom nog steeds kanshebber is voor het podium in België en misschien wel de zege.

Ondanks de nieuwe regels die het stuiteren van de auto's moeten tegengaan, kwamen ook de Mercedes-coureurs niet in de buurt van de tijd van Verstappen. Tot zijn verbazing gaf Hamilton 1,8 seconden toe op de Nederlander. Russell was zelfs 2,1 seconden langzamer, al worden de onderlinge verhoudingen op Spa versterkt omdat het met 7 kilometer de langste baan op de kalender is.

Vermoedelijke startopstelling 1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Sergio Pérez (Red Bull Racing)

3. Fernando Alonso (Alpine)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. George Russell (Mercedes)

6. Alexander Albon (Williams)

7. Daniel Ricciardo (McLaren)

8. Pierre Gasly (AlphaTauri)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Nicholas Latifi (Williams)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Max Verstappen (Red Bull Racing)

16. Charles Leclerc (Ferrari)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Lando Norris (McLaren)

19. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20. Mick Schumacher (Haas)

Albon baart opzien in Williams

Alexander Albon was een van de uitblinkers in de kwalificatie. De Williams-coureur werkte zich met sterke ronden door de kwalificatie heen en start zondag als zesde. De Britse Thai deed het daarmee beter dan Daniel Ricciardo, die niet in Q3 kwam maar toch als zevende start.

In het eerste deel van de kwalificatie lukte het Sebastian Vettel wederom niet om door te gaan naar Q2. De viervoudig wereldkampioen kwam twee duizendsten tekort op de vijftiende tijd. Door alle gridstraffen start Vettel alsnog als tiende. Valtteri Bottas, die toch al een reeks gridstraffen had, strandde voor het eerst in zeven jaar in Q1.