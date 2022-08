Max Verstappen heeft zaterdag de tweede tijd genoteerd in de slottraining voor de Grand Prix van België. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez was de snelste op Spa-Francorchamps.

Pérez klokte in de slotseconden een tijd van 1.45,047 en dook daarmee ruim een tiende van een seconde onder de tijd van Verstappen. Carlos Sainz was derde in de Ferrari, op ruim zeven tienden van Pérez.

De vierde tijd was voor Lando Norris van McLaren, gevolgd door Fernando Alonso (Alpine). Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam niet verder dan de zevende tijd en gaf een seconde toe op de snelste Red Bull.

De coureurs deden in de slottraining een poging om nog wat langere runs te rijden, wat er vrijdag in de tweede training door een regenbui niet echt van kwam. Ook aan het einde van de derde training begon het te druppelen. De verwachting is dat het bij de kwalificatie om 16.00 uur droog blijft.

Top tien derde training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.45,047

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,137

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,777

4. Lando Norris (McLaren): +0,918

5. Fernando Alonso (Alpine): +1,014

6. George Russell (Mercedes): +1,024

7. Charles Leclerc (Ferrari): +1,073

8. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,119

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,554

10. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,557

Nog meer nieuwe onderdelen voor Verstappen, die al achteraan startte

Verstappen weet al dat hij door een lange reeks gridstraffen vanwege nieuwe motoronderdelen in de achterhoede start. Ook zaterdag kreeg de WK-leider nog het nodige nieuwe materiaal. Zijn uiteindelijke startplaats is nog niet helemaal duidelijk; die is afhankelijk van de kwalificatie.

Ook Leclerc start achteraan. De Ferrari-coureur schoot in de slotfase van de training op hoog tempo van de baan. De Monegask raakte met de rechterkant van zijn auto wel de bandenstapels, maar wist de grindbak toch weer te verlaten. "Volgens mij heb ik geen schade", zei Leclerc over de boordradio.

Tijdschema GP België Kwalificatie: Zaterdag 16.00 uur

Race: Zondag 15.00 uur