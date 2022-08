"Het was een geweldige kwalificatie", zegt Max Verstappen. "Het hele weekend gaat het al top. De auto werkte vanaf het begin al uitstekend en we moesten alleen nog finetunen. Alles kwam bij elkaar in deze kwalificatie. Ik moest nog wel voorzichtig zijn met de hoeveelheid banden die ik gebruikte. Morgen moeten we naar voren zien te komen. Met deze auto zou het een schande zijn als we niet op het podium staan."