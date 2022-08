Max Verstappen heeft zich vrijdag na de tweede vrije training van de Grand Prix van België moeten melden bij de stewards. De Red Bull-coureur moest zich verantwoorden voor een mogelijke overtreding van de regels.

Nadat de training was afgelopen, maakte Verstappen net als George Russell (Mercedes) bij de uitgang van de pitstraat nog een proefstart. Juist op het moment dat hij gas gaf, kwam een Alpine-coureur voorbij rijden. Volgens de stewards leidde dat tot een gevaarlijke situatie.

Naar verwachting komt Verstappen er met een waarschuwing van af. De huidige wereldkampioen zou echter ook een gridstraf kunnen krijgen. Hij staat zondag sowieso al in de achterhoede van de startopstelling. De leider in het WK-klassement gebruikt in België zijn vierde motor van het seizoen, één meer dan is toegestaan.

Ook titelrivaal Charles Leclerc (Ferrari) krijgt een gridstraf, vanwege het wisselen van onder meer de versnellingsbak in zijn Ferrari. Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas en Mick Schumacher worden na de kwalificatie om soortgelijke redenen teruggezet op de startopstelling voor de race op Spa-Francorchamps.

Verstappen verdedigt op Spa een voorsprong van tachtig punten op Leclerc. Het Grand Prix-weekend wordt zaterdag om 13.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.