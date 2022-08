Max Verstappen keek vrijdag met een zeer goed gevoel terug op de vrije trainingen voor de Grand Prix van België. Hoewel de Nederlander weet dat hij zondag door een gridstraf in de achterhoede moet starten, is hij vol vertrouwen over de rest van het raceweekend.

"Vanaf het eerste moment dat ik de pits uitreed, voelde de auto al goed aan", analyseerde de 24-jarige Verstappen voor de camera van Sky Sports. "Er zijn natuurlijk altijd wel wat kleine dingen die beter kunnen met de balans. Maar om eerlijk te zijn, voelde de auto vanaf de eerste run al heel comfortabel."

Verstappen was in de tweede vrije training met grote afstand het snelst op het fraaie circuit van Spa-Francorchamps. De Red Bull-coureur liet nummer twee Charles Leclerc met een tijd van 1.45,507 ruim acht tienden achter zich.

Zowel de eerste als de tweede training viel door regenbuien deels in het water. Voor Verstappen, die net als titelconcurrent Leclerc zondag een gridstraf incasseert, maakte het niet uit dat hij daardoor maar beperkt in actie kon komen. "De rondes die we wel konden rijden, voelden namelijk al gewoon goed aan", vervolgde hij.

"Toen het begon te regenen, ben ik ook direct gestopt met pushen. Het had ook weinig zin om door te rijden, aangezien het de rest van het weekend waarschijnlijk droog blijft. Dit is in ieder geval een goed begin."

WK-leider Verstappen verdedigt op Spa een voorsprong van tachtig punten op Leclerc. Het Grand Prix-weekend wordt zaterdag om 13.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.