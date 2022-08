Max Verstappen heeft vrijdag in Spa-Francorchamps de snelste tijd geklokt in de tweede vrije training voor de Grand Prix van België. De WK-leider was in zijn Red Bull 0,862 seconde sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari.

Onder dreiging van regen kwam Verstappen op de vochtige baan in de Ardennen tot een 1,45,507. Leclerc zette daar een 1.46,39 tegenover. De Monegask reageerde verbaasd toen zijn team hem de tijd van Verstappen vertelde. Later herinnerde hij zich dat hij in zijn beste poging een fout maakte in de sectie waar Verstappen de meeste tijd op hem won.

Lando Norris was in de McLaren goed voor de derde tijd. De Brit gaf 1,1 seconde toe op Verstappen. Lance Stroll was in de eerste vrije training vijfde en deed het nu nog iets beter met een vierde tijd. Hij was nipt langzamer dan Norris.

Net als in de eerste vrije training begon het in de slotfase te regenen. Meerdere coureurs gingen op het natte asfalt even van de baan. Mick Schumacher reed met zijn Haas door de grindbak en Lewis Hamilton verloor even de controle over zijn Mercedes in de snelle Eau Rouge-bocht.

Top tien tweede training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.45,507

2. Charles Leclerc (Ferrari): 1.46,369

3. Lando Norris (McLaren): 1.46,589

4. Lance Stroll (Aston Martin): 1.46,635

5. Carlos Sainz (Ferrari): 1.46,649

6. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.46,893

7. Fernando Alonso (Alpine): 1.46,46,975

8. George Russell (Mercedes): 1.47,042

9. Daniel Ricciardo (McLaren): 1.47,255

10. Sergio Pérez (Red Bull): 1.47,346

'Tear off' Verstappen blijft vastzitten

Schade werd er niet gereden, al werden er wel veel foutjes gemaakt op het vernieuwde circuit. Leclerc verremde zich in de openingsfase twee keer opzichtig aan het einde van het lange rechte stuk. Verder reed Carlos Sainz in een van zijn snelle ronden een stukje door de grindbak. Ook Pierre Gasly maakte een ritje door het grind.

Voor Verstappen verliep de training grotendeels vlekkeloos, al was er in de openingsfase sprake van een opmerkelijk probleem. "Mijn tear off zit klem op de achterwielophanging", vertelde de Nederlander aan zijn team.

Elke coureur heeft extra plastic lagen over zijn vizier, die ze eraf kunnen trekken om weer helder zicht te hebben. Bij Verstappen kwam die plastic laag dus op zijn auto terecht. Na even flink schudden met de Red Bull kon hij verder.

Charles Leclerc gaat met zijn Ferrari door de La Source-bocht. Charles Leclerc gaat met zijn Ferrari door de La Source-bocht. Foto: Getty Images

Verstappen vertrekt zondag vanuit achterhoede

Verstappen weet al dat hij zondag net als Leclerc in de achterhoede start. De Nederlander beschikt dit raceweekend over een volledig nieuwe Honda-krachtbron, maar ontving daarvoor wel de nodige gridstraffen.

Er zijn meer coureurs die bij de start van de race naar achteren moeten. Naast Leclerc en Verstappen zijn dat - voor zover bekend - Norris, Valtteri Bottas en Esteban Ocon.