Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training op Circuit Spa-Francorchamps de derde tijd geklokt. Carlos Sainz was in zijn Ferrari twee tienden sneller en daarmee de rapste van allemaal. Een enorme regenbui in de slotfase voorkwam dat er nog betere tijden werden gereden.

Charles Leclerc reed de tweede tijd, gezet op de softbanden. Dat deden Verstappen en Sainz ook. George Russell was goed voor de vierde tijd in de Mercedes, gevolgd door Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Dat Verstappen wakker uit de zomerstop is gekomen, bewees hij in de openingsfase van de sessie. Terwijl de Nederlander nietsvermoedend door de pitsstraat reed, stuurden de Williams-monteurs Nicholas Latifi de pitbox in. Verstappen kon de Canadees nipt rechtsom voorbij, waarna hij zijn beklag deed over de boordradio.

Na veertig minuten in de sessie werd de rode vlag gezwaaid, omdat Kevin Magnussen was stilgevallen na de eerste bocht. Het duurde even voordat de marshals de Haas van de Deen van de baan takelden.

Nadat dit eindelijk was gelukt, begon het al flink te druppelen in Spa. Enkele coureurs gingen nog de baan op met slickbanden, maar al snel regende het zo hard dat alleen de full wets nog zin hadden.

Top tien eerste vrije training 1. Carlos Sainz (Ferrari) - 1.46,538

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,069

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,217

4. George Russell (Mercedes) +0,858

5. Lance Stroll (Aston Martin) +0,899

6. Alexander Albon (Williams) +1,297

7. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,543

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +1,772

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,882

10. Sergio Pérez (Red Bull) +1,936

Verstappen vertrekt zondag vanuit achterhoede

Verstappen weet al dat hij zondag net als Leclerc in de achterhoede start. De Nederlander beschikt dit raceweekend over een volledig nieuwe Honda-krachtbron, maar ontving daarvoor wel de nodige gridstraffen.

Er zijn meer coureurs die bij de start van de race naar achteren moeten. Naast Leclerc en Verstappen zijn dat - voor zover bekend - Lando Norris, Valtteri Bottas en Esteban Ocon.

Max Verstappen gaat vol gas door Eau Rouge. Max Verstappen gaat vol gas door Eau Rouge. Foto: Getty Images