Max Verstappen en Charles Leclerc moeten zondag achteraan beginnen bij de Grand Prix van België. Beide titelconcurrenten vervangen verschillende motorcomponenten en de versnellingsbak en worden daardoor teruggezet op de startopstelling.

Verstappen krijgt een volledig nieuwe krachtbron en versnellingsbak in Spa-Francorchamps. Bij Leclerc is de lijst korter, al wordt er later in het weekend waarschijnlijk nog meer gewisseld.

De Monegask moest bij de Grand Prix van Canada ook al in de achterhoede beginnen. Voor Verstappen is het de eerste keer dit jaar dat hij achteraan bij een Grand Prix begint. De Nederlander is toe aan zijn vierde motor van het seizoen.

Op welke positie Verstappen uiteindelijk start, is afhankelijk van de kwalificatie en gridstraffen van andere coureurs. Onder anderen Lando Norris van McLaren en Esteban Ocon hebben ook onderdelen vervangen die buiten de seizoenslimiet vallen.

WK-leider Verstappen verdedigt zondag op Spa-Francorchamps een voorsprong van tachtig punten op Leclerc. De Grand Prix van België, de eerste race sinds de zomerstop, begint om 15.00 uur.

Volgende week staat in Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.