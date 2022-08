Max Verstappen en Charles Leclerc moeten zondag achteraan beginnen bij de Grand Prix van België. Beide titelconcurrenten vervangen verschillende motorcomponenten en de versnellingsbak en worden daardoor teruggezet op de startopstelling.

Verstappen krijgt een volledig nieuwe krachtbron en versnellingsbak in Spa-Francorchamps. Bij Leclerc is de lijst korter, al wordt er later in het weekend waarschijnlijk nog meer gewisseld.

De Monegask moest bij de Grand Prix van Canada ook al in de achterhoede beginnen. Voor Verstappen is het de eerste keer dit jaar dat hij achteraan bij een Grand Prix begint. De Nederlander is toe aan zijn vierde motor van het seizoen.

Op welke positie Verstappen uiteindelijk start, is afhankelijk van de kwalificatie en gridstraffen van andere coureurs. Onder anderen Lando Norris van McLaren en Esteban Ocon hebben ook onderdelen vervangen die buiten de seizoenslimiet vallen.

Waarschijnlijk sprake van verbeterde onderdelen bij Ferrari en Red Bull

Het moment om te wisselen is niet geheel toevallig. Op 1 september verloopt de deadline voor de fabrikanten om diverse onderdelen van het hybride systeem nog te verbeteren. Bijvoorbeeld de belangrijke MGU-K moet voor die tijd gehomologeerd worden. Vanaf dat moment hebben teams vijf races om de onderdelen daadwerkelijk te gebuiken, maar omdat er op Spa-Francorchamps goed ingehaald kan worden, is deze race een logisch moment.

Van Ferrari is vrijwel zeker dat de MGU-K, de batterij van het hybride-systeem en de elektronica in de auto van Leclerc van een nieuwe specificatie zijn. Bij Red Bull is dat niet helemaal duidelijk, het team wil het zelf niet bevestigen.

Logischerwijs is er in de auto van Verstappen wel sprake van nieuwe onderdelen, omdat fabrikanten zo'n laatste mogelijkheid voor verbeteringen niet graag laten lopen. Hierna mag er tot eind 2025 bijna niets meer veranderd worden en zijn alleen aanpassingen die de betrouwbaarheid ten goede komen toegestaan.

WK-leider Verstappen verdedigt zondag in de Ardennen een voorsprong van tachtig punten op Leclerc. De Grand Prix van België, de eerste race sinds de zomerstop, begint om 15.00 uur.

Volgende week staat in Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.