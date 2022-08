Alfa Romeo en Sauber Motorsport stoppen aan het eind van 2023 met hun samenwerking in de Formule 1, maakten de twee vrijdag bekend. De Italiaanse autofabrikant was sinds 2019 naamgever van het team uit het Zwitserse Hinwil.

Hoewel Alfa Romeo in 2019 na 34 jaar terugkeerde als constructeur op de grid, was de samenwerking vooral op commercieel vlak. Het team maakte gebruik van Ferrari-motoren en werd op technisch gebied slechts geassisteerd door Alfa Romeo.

In 1950 en 1951 en van 1979 tot en met 1985 was Alfa Romeo ook als team actief in de koningsklasse van de autosport.

Het persbericht van Alfa Romeo volgde vrijdag een aantal uur nadat Audi bekendmaakte in 2026 toe te treden als motorleverancier in de Formule 1. Eerder waren er al geruchten dat Audi en Sauber op het punt stonden om te gaan samenwerken.

Sauber debuteerde in 1993 in Formule 1

Sauber debuteerde als team in 1993 in de Formule 1. Van 2006 tot en met 2009 werd het team onder de naam BMW-Sauber overgenomen door BMW. Oprichter Peter Sauber kocht het team terug toen BMW zich eind 2009 terugtrok.

Alfa Romeo is bezig aan een degelijk seizoen. De renstal van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu staat na dertien Grands Prix op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Bottas en Zhou komen net als hun collega-coureurs komend weekend in actie bij de Grand Prix van België. Volgende week staat in Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.