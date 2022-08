Audi heeft vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps bekendgemaakt dat het in 2026 zijn entree zal maken in de Formule 1. Zeer waarschijnlijk gaat het Duitse automerk samenwerken met Sauber.

De toetreding van Audi is niet bepaald een verrassing. Het is al jaren een publiek geheim dat het Duitse automerk oor heeft naar een Formule 1-deelname. Wat Audi weerhield, waren de complexe motorregels die niet gunstig waren voor het budget.

Onder meer de complexe MGU-H, dat onderdeel is van het hybride systeem van de huidige Formule 1-krachtbron, was een drempel voor Audi. Die drempel is eind 2021 door de FIA weggenomen met de nieuwe motorregels vanaf 2026.

"Motorsport zit ons DNA", zei Audi-CEO Markus Duesmann op een persconferentie. "We zijn altijd succesvol geweest, in DTM, Le Mans, Dakar, Formule E. We willen dat voortzetten in de Formule 1. De nieuwe regels bieden ons die kans."

Audi gaat zelf geen auto bouwen, maar een toekomstige Audi-partner gaat waarschijnlijk wel in de kleuren van het merk rijden.

Porsche maakt waarschijnlijk ook entree

Sinds de bekendmaking van de nieuwe motorregels zijn de onderhandelingen op gang gekomen. Audi is naar verluidt bezig aan een deal met Sauber, dat vanwege een sponsordeal momenteel als Alfa Romeo uitkomt in de koningsklasse van de autosport.

Waarschijnlijk neemt Audi 75 procent van Sauber over, maar daar wilde Duesmann nog niets over kwijt. "We hebben nog niet besloten met welk team we de auto gaan bouwen, maar we gaan geen eigen team starten", zei de 53-jarige Duitser.

De aankondiging van Audi is verrassend genoeg eerder dan de entree van Porsche in de Formule 1. Porsche, dat net als Audi onder Volkswagen valt, zou vanaf 2026 willen samenwerken met het Red Bull Racing van Max Verstappen. Die samenwerking is nog niet bevestigd.