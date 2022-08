De organisatie van de Grand Prix van Nederland gaat er niet van uit dat de Formule 1-race in Zandvoort volgende week wordt verstoord door boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Sportief directeur Jan Lammers denkt dat boeren hun eigen glazen ingooien als zij zich in het Grand Prix-weekend "destructief" zouden opstellen.

"We hebben contact met tal van boerenorganisaties", zegt Lammers acht dagen voor het begin van het Grand Prix-weekend tegen NU.nl. "Tot op dit moment krijgen wij nog geen signalen dat er iets staat te gebeuren. En wat je ook niet moet vergeten, is dat er onder de boeren een hele hoop Formule 1-fans zijn."

"De Grand Prix is heel populair op het moment, de helft van alle Nederlanders volgt het. Daar is men zich ook van bewust. Als je te maken hebt met een evenement dat misschien wel bij de helft van de Nederlanders populair is, wat bereik je dan met je protesten? Daar win je niets mee", aldus Lammers.

Volgens de sportief directeur verlopen de gesprekken met de boeren met wederzijds respect. "Het is natuurlijk heel logisch dat zij hun standpunt kenbaar willen maken", vervolgt hij. "Dat respecteren wij en gelukkig krijgen wij dat respect ook terug."

Vorig jaar waren er bij de Grand Prix van Nederland ook boerenprotesten. Ongeveer tien trekkers stonden toen naast de hoofdingang geparkeerd. De weg werd niet geblokkeerd. De actievoerders gingen in de loop van de ochtend weer weg.

Vorig jaar protesteerden boeren in Zandvoort voor de ingang van het circuit. Vorig jaar protesteerden boeren in Zandvoort voor de ingang van het circuit. Foto: ANP

Burgemeester Zandvoort houdt rekening met protesten

Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort houdt er rekening mee dat er volgende week rond het circuit wordt geprotesteerd door boeren. Een week geleden demonstreerden boeren ook rond de start van de Vuelta a España in Utrecht.

Volgens Moolenburgh heeft dat laten zien dat een protest en een evenement "prima naast elkaar kunnen". De gemeente heeft, net als vorig jaar, een ruimte aangewezen waar actievoerders zich kunnen laten horen. Voorlopig lijken alleen klimaatactivisten van Extinction Rebellion met een demonstratie te komen in het raceweekend. Zij organiseren net als vorig jaar een fietstocht.

Over eventuele stakingen bij spoorwegbedrijf NS, waar personeel woensdag begon met estafetteacties, maken Moolenburgh en circuitdirecteur Robert van Overdijk zich ook niet nadrukkelijk zorgen. "Voor de NS is de Nederlandse Grand Prix ook een enorme showcase en dat hebben ze vorig jaar al laten zien. En vakbond FNV Spoor heeft gezegd trots te zijn op de Formule 1", zei Van Overdijk.

Wel zijn al veel scenario's uitgewerkt voor als het treinverkeer komt stil te liggen, door een staking of door andere problemen op het spoor. Een zo'n alternatief is de inzet van vervangende bussen. De organisatie rekent erop dat dagelijks een derde van de ongeveer 110.000 bezoekers met de trein komt.