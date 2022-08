Eind vorige maand verscheen op de maandagochtend na de Grand Prix van Hongarije het persbericht van Aston Martin waarin de komst van Fernando Alonso werd aangekondigd. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer vernam toen pas dat de tweevoudig wereldkampioen vertrok bij het team, al vindt Alonso dat hij daar weinig aan kan doen.

"Hij wist er waarschijnlijk niets van", gaf Alonso donderdag toe in Spa-Francorchamps, waar het Formule 1-seizoen na een zomerstop van vier weken weer wordt hervat. Het was voor de Spanjaard de eerste kans om publiekelijk over zijn transfer te spreken. Ook kon hij uitleg geven over die manier waarop die tot stand was gekomen.

Zo legde Alonso uit dat hij alle betrokkenen bij zijn contractonderhandelingen met Alpine vooraf had ingelicht. "Ik heb het verteld aan CEO Laurent Rossi, president Luca de Meo en mijn monteurs en engineers", vertelde de Spanjaard. Szafnauer hoorde niet bij dat gezelschap.

"Waarschijnlijk hebben Laurent of Luca Otmar niet ingelicht voor Aston Martin mijn komst bekendmaakte", ging Alonso verder. "Dus daar was hij verrast over. Maar ik heb echt de tijd genomen om bijna iedereen te informeren."

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. Foto: Getty Images

'Kreeg raar gevoel tijdens onderhandelingen'

Volgens Alonso verliepen de onderhandelingen met Alpine stroef, omdat hij zich niet echt gewild voelde binnen het team. Zo wilde de renstal slechts één seizoen verlengen met de 41-jarige coureur. Bij Aston Martin tekende hij een meerjarige deal.

"Daar wilden ze me heel graag hebben", vertelde Alonso. "Ze hebben vertrouwen in mijn capaciteiten, zowel op als naast de baan. Terwijl ik tijdens de gesprekken met Alpine het rare gevoel kreeg dat ze het niet echt in me zagen zitten."

Toen Sebastian Vettel bekendmaakte te vertrekken bij Aston Martin, werd er snel geschakeld. "Ik had op zich wel bij Alpine willen blijven, maar die onderhandelingen gingen al maanden heel stroef. En ik vond het ook wel mooi om dat stoeltje beschikbaar te stellen aan Oscar Piastri. Zo voelde het als een win-winsituatie voor iedereen."

En zo werd de deal met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll snel beklonken. Het nieuws kwam dan ook als een verrassing, op de dag dat de zomerstop inging. "We wilden het ook snel bekendmaken, voor het zou uitlekken."