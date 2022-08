Max Verstappen begint met een voorsprong van tachtig punten aan de laatste negen races van 2022. Daarvan is de Grand Prix van België in Spa-Francorchamps de eerste. De WK-leider is ver uit het zicht van zijn eerste belager Charles Leclerc. Maar wie denkt dat de Nederlander het rustig aan gaat doen, zit volgens hem fout.

"Dat zou heel dom zijn", was Verstappen donderdag stellig in Spa. "Als je gemakzuchtig wordt, dan moet je stoppen met racen. Dan heb je de honger naar succes niet meer."

Red Bull en Verstappen gaan alle races op de kalender in met de zege als einddoel. "We gaan ook geen overwinningen aan andere teams geven om het maar op veilig te spelen. Er zijn nog negen races, en die willen we allemaal winnen."

De Limburger heeft het in geen enkele race in 2022 echt makkelijk gehad, benadrukte hij nog maar eens. "Niemand had verwacht dat we er zo voor zouden staan. De stand geeft ook helemaal niet goed weer hoe het seizoen tot nu toe is verlopen. Alle races moesten we knokken, we waren nergens dominant. En ik denk dat dat gewoon doorgaat tussen Ferrari en ons."

"Het voelt gewoon stom om het er nu al over te hebben", zei Verstappen op de vraag of hij al bezig is met de titel. "Er kan nog van alles misgaan. En we moeten allemaal nog gridstraffen incasseren."

Geen grote veranderingen verwacht door porpoisingregels

Dit weekend kan de slagorde potentieel op de schop gaan. Dan zijn de regels tegen het aerodynamische stuiterfenomeen porpoising voor het eerst van kracht. Maar Verstappen verwacht dat het zo'n vaart niet zal lopen.

"Ik denk dat het ons specifiek niet gaat treffen", legde hij uit. "Maar sowieso heeft niemand er nog veel last van, zelfs niet de teams die om deze regels hebben gevraagd. En het voelt ook een beetje laat in het seizoen om die regels nog in te voeren."

Max Verstappen won vorig jaar wel op Spa, maar hoefde daar niet voor te racen. Max Verstappen won vorig jaar wel op Spa, maar hoefde daar niet voor te racen. Foto: Getty Images

Topsnelheid belangrijk wapen voor eerste 'echte' zege op Spa

Verstappen hoort zondag normaal gesproken dus gewoon bij de kanshebbers voor de zege. Dat zou dan zijn eerste 'echte' overwinning op Spa-Francorchamps zijn. Vorig seizoen won hij ook, maar toen werd de race na enkele rondjes achter de safetycar voortijdig afgevlagd vanwege hevige regenval.

"Er staat wel nummer één op de trofee die ik kreeg", glimlachte Verstappen. "En ik stond in het midden op het podium. Maar dat was natuurlijk niet de manier waarop je wil winnen", gaf hij toe.

Op zijn favoriete baan moet het nu dan maar met een echte race op zondag gebeuren. "In het verleden deden we het hier nooit zo goed, omdat we topsnelheid tekortkwamen", verklaarde hij het ontbreken van echt succes in eerdere jaren op Spa. "Nu zijn we normaal gesproken wel snel op de rechte stukken."