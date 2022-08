De Formule 1-coureurs kunnen volgende week in de Arie Luyendijkbocht, een van de kombochten op Circuit Zandvoort, zeer waarschijnlijk gebruikmaken van DRS. Circuitdirecteur Robbert van Overdijk verwacht binnen een aantal dagen groen licht van de FIA, zegt hij donderdag tegen NU.nl.

"De wedstrijdleiders van de FIA hebben een paar weken geleden hun laatste bezoek gebracht aan het circuit, die gaan daar uiteindelijk over", zegt Van Overdijk acht dagen voor de start van het Grand Prix-weekend in Zandvoort. "De laatste simulaties moesten toen nog plaatsvinden. Maar om eerlijk te zijn, denk ik dat het er heel goed uitziet."

Vorig jaar had het circuit in de duinen één DRS-zone. Alleen op het rechte stuk konden de coureurs toen gebruikmaken van het zogeheten drag reduction system, waardoor met één druk op de knop een deel van de achtervleugel in een andere stand wordt gezet en inhalen eenvoudiger wordt.

In de aanloop naar de Grand Prix van Nederland, die vorig jaar na 36 jaar weer terugkeerde op de Formule 1-kalender, werd de Arie Luyendijkbocht flink aangepast. De bocht is schuin komen te liggen en kent een hellingspercentage van maximaal 32 procent, waardoor de coureurs op hoge snelheid erdoorheen kunnen rijden en zich beter kunnen oplijnen voor inhaalacties op het relatief korte rechte stuk.

F1 durfde DRS vorig jaar niet aan in kombocht

Eigenlijk was het de bedoeling dat de coureurs vorig jaar al gebruik konden maken van DRS in de Arie Luyendijkbocht, maar de FIA durfde het toen nog niet aan. Formule 1-directeur Ross Brawn vertelde na afloop van de race al wel dat hij er optimistisch over was dat DRS in 2022 wel zou worden toegestaan in de kombocht.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland, die vorig jaar werd gewonnen door Max Verstappen, begint volgende week vrijdag om 12.30 uur. De race staat zondag om 15.00 uur op het programma. Naar verwachting wordt de GP van Nederland bezocht door zo'n 110.000 bezoekers per dag.

Komend weekend keren de Formule 1-coureurs bij de Grand Prix van België terug van zomerstop. De race op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps begint zondag om 15.00 uur.