Daniel Riccardo vertrekt eind dit jaar bij McLaren. De 33-jarige Australiër heeft met het Britse team een akkoord bereikt over een voortijdige ontbinding van zijn contract en verlaat het team een seizoen eerder dan gepland.

Het hing al enige tijd in de lucht dat Ricciardo plaats moest maken bij McLaren. Britse media meldden weken geleden dat de voormalig teamgenoot van Max Verstappen wordt vervangen door Oscar Piastri, al is dat nog niet officieel bevestigd.

"McLaren Racing en Daniel Ricciardo kunnen na goed onderling overleg bevestigen dat het contract van Daniel, dat liep tot eind 2023, aan het eind van dit jaar wordt beëindigd", schrijft de renstal uit Woking in een persbericht.

Ricciardo was sinds vorig jaar bij McLaren in dienst nadat hij was overgekomen van Renault. In zijn eerste seizoen won hij verrassend de Grand Prix van Italië, maar verder vielen zijn resultaten behoorlijk tegen. Dit jaar staat hij na dertien Grands Prix met 19 punten op de twaalfde plaats in het kampioenschap, terwijl zijn teamgenoot Lando Norris met 76 punten op de zevende plek staat.

Ricciardo: 'Helaas werkte het van beide kanten niet'

Ricciardo maakte zijn aanstaande afscheid ook in een videoboodschap op zijn sociale media bekend. De achtvoudig Grand Prix-winnaar baalt dat zijn verblijf bij McLaren niet op een succes is uitgedraaid. "Helaas werkte het van beide kanten niet zoals we wilden", aldus Ricciardo.

"Het team heeft daarop besloten om een verandering door te voeren. We hebben de laatste tijd veel gesprekken gevoerd en kwamen samen tot de conclusie dat het beter is als onze wegen zouden scheiden. Ik maak het seizoen wel gewoon af en zal uiteraard tot aan de laatste race alles blijven geven."

Ricciardo is ondanks zijn abrupte vertrek bij McLaren nog niet van plan om de Formule 1 definitief vaarwel te zeggen. "Wat de toekomst brengt is nog onzeker, maar ik houd nog steeds ontzettend van deze sport", vervolgt hij.

"Het vuur in mij is nog niet gedoofd. Ik voel in mijn lichaam dat ik nog steeds op het hoogst mogelijke niveau kan presteren. Dit is nog niet het einde voor mij en ik hoop binnenkort mijn toekomstplannen te kunnen delen."