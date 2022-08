Bernie Ecclestone heeft in de rechtbank ontkend dat hij schuldig is aan belastingontduiking. In Londen was maandag de eerste zitting in de zaak tegen de voormalige Formule 1-baas.

Ecclestone wordt aangeklaagd voor het niet opgeven van ongeveer 400 miljoen pond (ruim 470 miljoen euro) aan overzeese bezittingen bij de Britse belastingdienst. De 91-jarige Brit mag de volgende zitting op 19 september in vrijheid afwachten.

Verder wordt Ecclestone ervan verdacht bezittingen in Singapore met een waarde van zo'n 650 miljoen euro niet te hebben opgegeven. Het vermogen van de Brit bedraagt naar schatting 3 miljard euro.

Ecclestone was decennialang de baas van de Formule 1 en maakte de belangrijkste autosportklasse tot een groot commercieel succes. In 2017 kwam een einde aan zijn bewind, nadat het Amerikaanse bedrijf Liberty Media eigenaar was geworden van de Formule 1.

Het is niet de eerste keer dat Ecclestone wordt aangeklaagd. In 2014 stond hij in Duitsland terecht voor omkoping. De Brit zou smeergeld hebben betaald aan een Duitse bankier die een aandelentransactie voor hem moest begeleiden. Ecclestone kon destijds een rechtszaak en daarmee een mogelijke celstraf voorkomen door voor 75 miljoen euro te schikken.