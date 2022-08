Antonio Giovinazzi keert de komende maanden tijdens vrije trainingen terug in de Formule 1. De 28-jarige Italiaan, die reservecoureur voor Ferrari is, rijdt in de weekenden van de Grand Prix van Italië en de Grand Prix van de Verenigde Staten de eerste vrije training voor het team van Haas F1.

De reguliere coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher staan op 9 september in Italië en op 21 oktober in de VS een keer hun wagen af aan Giovinazzi, die vorig jaar moest vertrekken bij Alfa Romeo.

Alle Formule 1-teams hebben de verplichting minimaal twee keer per seizoen een andere coureur dan hun vaste rijdersduo te laten rijden in de trainingen. Zo mocht de Nederlander Nyck de Vries dit jaar al instappen bij Williams (in Barcelona) en Mercedes (in Frankrijk).

Giovinazzi reed in 2017 ook al vrije trainingen voor Haas, waarna hij van 2019 tot en met 2021 uitkwam voor Alfa Romeo. Hij stond namens het Italiaanse team 62 keer aan de start van een Formule 1-race, met een vijfde plaats bij de GP van Brazilië in 2019 als hoogtepunt.

Antonio Giovinazzi rijdt in de Formule E voor Dragon Racing. Antonio Giovinazzi rijdt in de Formule E voor Dragon Racing. Foto: Getty Images

'Wij helpen graag'

Afgelopen winter moest Giovinazzi bij Alfa Romeo plaatsmaken voor de Chinees Zhou Guanyu. Hij is sindsdien coureur in de Formule E en tevens dus reserverijder voor Ferrari.

"Ferrari wil Antonio graag tijdens een raceweekend de kans geven in een Formule 1-wagen van dit seizoen en wij helpen ze daar natuurlijk graag bij", zegt Günther Steiner, de teambaas van Haas.

Giovinazzi is blij met zijn kans in de vrije trainingen. "Dit is een mooie gelegenheid om in een nieuwe wagen vertrouwen op te doen en klaar te zijn voor een eventuele oproep."

Het Formule 1-seizoen wordt komend weekend hervat met de Grand Prix van België. Op 4 september is de Grand Prix van Nederland.