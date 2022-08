De internationale autosportfederatie FIA heeft dinsdag de nieuwe motorregels in de Formule 1 goedgekeurd. De goedkeuring van de plannen, die vanaf 2026 in gebruik worden genomen, maakt de weg vrij voor Porsche bij het Red Bull van Max Verstappen.

Met de nieuwe regels wil de autosportfederatie de interesse aanwakkeren bij meerdere fabrikanten. Momenteel zijn er met Mercedes, Ferrari, Honda en Renault slechts vier motorleveranciers in de koningsklasse van de autosport.

Porsche had al eerder laten weten dat het vanaf 2026 een belang van 50 procent zou nemen in het Formule 1-team van Red Bull. Daarnaast gaat de Duitse fabrikant bijdragen aan de bouw van de motor, wat tot eind 2025 in handen is van Honda. Nu weet Porsche wat de regels zijn.

De nieuwe motoren lopen vanaf 2026 op honderd procent duurzame brandstof en zijn een stuk goedkoper dan de huidige krachtbronnen. Daarnaast verdwijnt de MGU-H. Dat is het onderdeel dat ervoor zorgt dat de hitte van de uitlaat wordt omgezet in energie. Ook wordt vijftig procent van de aandrijving elektrisch.

Naast Porsche gaat Audi zijn entree maken in de Formule 1. Het is nog niet duidelijk bij welk Formule 1-team het Duitse automerk zich gaat aansluiten. De fabrikant uit Ingolstadt zou voor 75 procent eigenaar worden van het Sauber-team, dat nu nog onder de naam Alfa Romeo rijdt. Die deal is echter nog niet bevestigd.

Ook nieuwe regels tegen gestuiter

De FIA gaf ook goedkeuring voor een nieuw technisch voorschrift van de auto's, dat het gestuiter van de auto's verder moet voorkomen. Vanaf volgend seizoen moet de vloerrand met 15 millimeter verhoogd worden en komt er een extra sensor om de zogenoemde porpoising op te sporen.

Vooral het Mercedes van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had in de eerste races van het huidige seizoen last van het gestuiter van de auto's. Inmiddels lijken de problemen bij de Britse renstal grotendeels te zijn opgelost. Bij de laatste race in Hongarije eindigde Hamilton als tweede en zijn teamgenoot George Russel als derde.

De Formule 1 viert momenteel zomerstop. Na de eerste dertien races gaat Verstappen comfortabel aan de leiding in het klassement. De Nederlander heeft 258 punten, tachtig punten meer dan nummer twee Charles Leclerc. Volgende week wordt de koningsklasse van de autosport hervat met de race op Spa-Francorchamps.