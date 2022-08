Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is erg teleurgesteld in Oscar Piastri. Het Formule 1-team had de reservecoureur gepresenteerd als opvolger van Fernando Alonso voor 2023 naast Esteban Ocon. Maar de Australiër zelf ontkende de deal. Inmiddels lijkt Piastri op weg naar McLaren.

"Ik had meer loyaliteit verwacht. We hebben miljoenen in hem geïnvesteerd en hem zijn eerste meters in een Formule 1-auto laten maken. Dus ik begrijp niet waarom hij naar een ander team wil. Ik ben sinds 1989 actief in de Formule 1 en ik heb zoiets nog nooit meegemaakt", zegt Szafnauer tegen het Spaanse El Confidencial.

"Het gaat hier om de integriteit van een persoon. Zoiets doe je gewoon niet", vervolgt de teambaas, die ervan overtuigd is dat het contract van Piastri een optie heeft om hem in 2023 bij de Franse renstal te houden. "Hij heeft het contract in november getekend. We hebben met onze advocaten gesproken en zij hebben gezegd dat dit bindend is."

Szafnauer laat weten dat Alpine daarom een persbericht had verstuurd met de boodschap dat Piastri volgend jaar voor het team actief zou zijn in de Formule 1. De teambaas vertelt dat het plotse vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin ervoor zorgde dat Alpine snel de promotie van Piastri wereldkundig maakte.

'Alpine heeft beter plan dan McLaren'

Volgens diverse media gaat McLaren aankondigen dat Piastri volgend seizoen de plek van Daniel Ricciardo inneemt bij de Britse renstal. De 21-jarige regerend Formule 2-kampioen zou daar al een meerjarig contract hebben getekend. Szafnauer kan de mogelijke overstap niet begrijpen.

"Ons plan met Piastri is erg goed, hij weet dat ook. Het is zelfs beter dan dat van McLaren. We liggen voor ze in het kampioenschap (99 om 95 punten, red.) en hopen ook aan het einde van het seizoen boven ze te staan."

Momenteel is er een zomerstop. De eerstvolgende race is de Grand Prix van België op 28 augustus. Een week later wordt in Zandvoort de GP van Nederland verreden.