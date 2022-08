Daniel Ricciardo wordt volgend jaar zeer waarschijnlijk vervangen door Oscar Piastri bij McLaren. Volgens verschillende Britse media heeft het team uit Woking besloten de Australiër ondanks een doorlopend contract uit zijn stoeltje te zetten.

Volgens de Britse tak van ESPN heeft de 33-jarige Ricciardo zondagavond na de Grand Prix van Hongarije te horen gekregen dat hij volgend jaar moet plaatsmaken voor Piastri. De achtvoudig Grand Prix-winnaar zou de afgelopen week met McLaren in onderhandeling zijn geweest over de afkoopsom van zijn contract, dat nog tot eind volgend jaar doorloopt.

Het doorgaans goed ingevoerde Autosport meldt vrijdag dat McLaren vanwege zijn tegenvallende prestaties weken geleden al begonnen is met het zoeken naar een vervanger voor Ricciardo. In die zoektocht is McLaren uitgekomen bij Piastri, die inmiddels al een meerjarig contract zou hebben getekend.

Eerder deze week kondigde Alpine aan dat Piastri volgend jaar Fernando Alonso vervangt bij dat team. Maar de Australiër ontkende dat nog geen twee uur later op sociale media. Piastri benadrukte dat hij geen contract heeft bij Alpine voor 2023. Het versterkte de geruchten dat hij bij McLaren gaat debuteren in de Formule 1.

Ricciardo wilde zelf niets weten van vertrek bij McLaren

Een paar weken geleden wilde Ricciardo zelf nog niets weten van een eventueel vertrek bij McLaren. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen deelde half juli via zijn sociale media een verklaring dat hij "niet zou weglopen" uit de sport. Ook benadrukte hij dat hij tot eind volgend jaar een contract bij McLaren heeft.

Sindsdien namen de geruchten over een vertrek van Ricciardo alleen maar toe. De voormalige Red Bull-coureur werd publiekelijk nauwelijks gesteund door teambaas Andreas Seidl en directeur Zak Brown.

Ook de prestaties van Ricciardo dit seizoen hielpen niet om hem steviger in zijn stoeltje bij McLaren te houden. Hij scoorde tot nu toe slechts negentien WK-punten, terwijl teamgenoot Lando Norris al 76 punten voor McLaren wist te pakken.

Ricciardo en zijn collega-coureurs komen pas over enkele weken weer in actie als op 28 augustus de Grand Prix van België op het programma staat. Een week later wordt in Zandvoort de Grand Prix van Nederland verreden.