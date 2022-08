Steeds meer Formule 1-stoeltjes voor volgend jaar zijn bezet. Bekijk hier wie in 2023 (mogelijk) voor welk team rijdt in de koningsklasse van de autosport.

Mercedes

Lewis Hamilton: De zevenvoudig wereldkampioen verlengde zijn contract bij de Duitse renstal vorig jaar zomer tot eind 2023.

George Russell: De Brit is een van de weinige coureurs op de grid van wie onbekend is hoelang zijn contract loopt. In september vorig jaar tekende hij een meerjarig contract bij Mercedes, waardoor hij volgend jaar sowieso nog zeker is van een stoeltje.

Red Bull Racing

Max Verstappen: De 24-jarige Nederlander tekende voorafgaand aan dit seizoen een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing. Het is de langstlopende verbintenis in de Formule 1.

Sergio Pérez: 'Checo' blijft nog tot zeker eind 2024 de teamgenoot van Verstappen bij het Oostenrijkse team.

Ferrari

Charles Leclerc: Het contract van Leclerc bij Ferrari loopt tot eind 2024.

Carlos Sainz: Ook Sainz is bij de Italiaanse renstal in het bezit van een contract dat nog twee jaar doorloopt.

McLaren

Lando Norris: De 22-jarige Brit heeft bij het team uit Woking een contract tot eind 2025.

Daniel Ricciardo (?): In principe loopt het contract van Ricciardo bij McLaren aan het einde van volgend jaar af. Toch is het niet zeker dat de Australiër ook daadwerkelijk voor het Britse team blijft rijden.

Door tegenvallende prestaties staat de positie van Ricciardo flink onder druk. In juli van dit jaar probeerde hij geruchten rond een eventueel vertrek de kop in te drukken door te stellen dat hij in het bezit is van een doorlopend contract en daarom volgend jaar sowieso voor McLaren rijdt.

Sindsdien zijn de geruchten rond Ricciardo alleen maar toegenomen. Volgens Britse media heeft supertalent Oscar Piastri inmiddels een voorcontract getekend bij McLaren. Piastri werd begin augustus aangekondigd bij Alpine, maar ontkende nog geen twee uur later dat hij een contract had getekend. Daardoor lijkt het erop dat Piastri inderdaad zijn heil ergens anders heeft gevonden, en mogelijk is dat dus bij McLaren.

Alpine

Esteban Ocon: Het contract van de Fransman bij Alpine loopt tot eind 2024.

Rond het tweede stoeltje bij Alpine is dus een hoop te doen. Teambaas Otmar Szafnauer kondigde begin augustus al aan dat hij niet van plan is om Piastri, die al jaren deel uitmaakt van het talentenprogramma van Alpine, naar een concurrent te laten vertrekken. Bovendien heeft Piastri volgens Szafnauer gewoon een contract bij Alpine.

Het is de vraag in hoeverre het contract van Piastri juridisch standhoudt. Als hij inderdaad een voorcontract bij McLaren heeft getekend en daar Ricciardo gaat vervangen, lijkt een terugkeer van Ricciardo bij Alpine voor de hand te liggen.

De voormalige Red Bull-coureur was in 2019 en 2020 al in dienst bij Alpine, dat destijds nog het fabrieksteam van Renault was. Ricciardo maakte zich destijds bij teambaas Cyril Abiteboul niet populair door Renault in te ruilen voor McLaren, maar aangezien Abiteboul het veld inmiddels ook heeft moeten ruimen, lijkt de weg voor Ricciardo daar vrij te zijn om terug te keren.

AlphaTauri

Pierre Gasly: De Fransman verlengde zijn contract bij AlphaTauri eerder dit jaar tot eind 2023.

Wat het tweede stoeltje betreft, is het waarschijnlijk dat het contract van Yuki Tsunoda wordt verlengd. De Japanner is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar maakt nog geen overtuigende indruk.

Mocht AlphaTauri voor een andere optie gaan, dan is Mick Schumacher mogelijk een serieuze kandidaat. De Duitser maakt nu nog deel uit van het talentenprogramma van Ferrari, maar heeft bij Red Bull op de lange termijn wellicht meer toekomst dan bij de Italiaanse renstal.

Door de aanstaande deal tussen Porsche en Red Bull is een Duitse coureur per definitie interessant voor de energiedrankjesgigant, zeker als die Schumacher heet. Red Bull-topman Helmut Marko heeft er bovendien nooit een geheim van gemaakt dat hij gecharmeerd is van de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Aston Martin

Fernando Alonso: De 41-jarige Spanjaard wordt de opvolger van de afzwaaiende Sebastian Vettel. Hij tekende begin augustus een meerjarig contract bij het Britse team.

Lance Stroll: De zoon van eigenaar Lawrence Stroll is zolang zijn vader daar de baas is zeker van een stoeltje bij Aston Martin.

Williams

Alexander Albon: Het contract van de Britse Thai bij Williams werd begin augustus met meerdere seizoenen verlengd.

Mogelijk rijdt er met Nyck de Vries volgend jaar nog een Nederlander in de Formule 1. De coureur uit Sneek is gelieerd aan Mercedes en werkte eerder dit jaar al een vrijdagsessie af namens Williams, dat gebruikmaakt van Mercedes-motoren.

Bij Williams heeft De Vries concurrentie van onder anderen huidig coureur Nicholas Latifi. De vermogende Canadees is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1, maar kan nog altijd geen potten breken. Het is de vraag in hoeverre Williams de miljoenen van Latifi nog nodig heeft, aangezien het team eind 2020 werd overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

Ook Formule 2-coureur Logan Sargeant hoopt volgend jaar op een racecontract bij de renstal uit Grove. De 21-jarige Amerikaan neemt later dit jaar in Austin al een vrije training voor zijn rekening namens Williams. Hij wordt daarmee de eerste Amerikaanse coureur sinds 2015 die deelneemt aan een Formule 1-weekend.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas: De voormalige Mercedes-coureur heeft een contract tot eind 2025 bij Alfa Romeo.

Het ligt voor de hand dat Alfa Romeo het contract van Zhou Guanyu gaat verlengen. De Chinees beleeft een wisselvallig seizoen, maar heeft met zijn meegebrachte miljoenen wel grote financiële waarde voor het Zwitserse team.

Haas F1

Kevin Magnussen: Het contract van de Deen, die begin dit seizoen een verrassende rentree bij de Amerikaanse renstal maakte, loopt eind volgend jaar af.

Of het tweede stoeltje bij Haas beschikbaar komt, hangt vooral af van wat Schumacher gaat doen. Als Marko er geen werk van maakt om hem naar AlphaTauri te halen, lijkt een nieuw seizoen bij Haas de meest logische optie.

Als Schumacher toch vertrekt en Ricciardo plaats moet maken bij McLaren, is Haas waarschijnlijk de enige plek waar de Australiër zijn Formule 1-loopbaan levend kan houden. In dat geval moet Ricciardo - een van de grootverdieners op de grid - wel bereid zijn om flink wat salaris in te leveren.