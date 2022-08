Alexander Albon heeft zijn contract bij Williams met meerdere seizoenen verlengd, zo meldt het Formule 1-team woensdag.

De 25-jarige Albon, die van medio 2019 tot eind 2020 teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing was, is dit seizoen bij Williams de opvolger van George Russell, die naar Mercedes vertrok.

In 2019 debuteerde Albon in de Formule 1 bij Toro Rosso. Na een half jaar kreeg de in Londen geboren Thai de kans om zich te bewijzen in de Red Bull na het vertrek van Daniel Ricciardo. Dat lukte hem aardig, waardoor hij het seizoen daarna in de Red Bull mocht blijven rijden.

Als teamgenoot van Verstappen kwam Albon minder goed uit de verf. Hij stond twee keer op het podium en eindigde als zevende in het WK-klassement. Dat was niet goed genoeg voor het team van Christian Horner.

Het betekende het einde van zijn carrière bij Red Bull en zo kwam hij in 2021 zonder team te zitten. Dit seizoen vormt Albon bij Williams een rijdersduo met Nicholas Latifi.

Alexander Albon en Max Verstappen als teamgenoten bij Red Bull Racing. Alexander Albon en Max Verstappen als teamgenoten bij Red Bull Racing. Foto: Getty Images

'Het team doet zijn best'

Williams staat op dit moment op de tiende en laatste plek in het constructeursklassement, waarin het vorig jaar als achtste eindigde. Het Britse team verzamelde slechts drie punten, dankzij een tiende en een negende plaats van Albon. Latifi staat nog op nul punten.

"Ik ben blij dat ik bij Williams mag blijven in 2023 en daarna", aldus Albon. "Ik ben benieuwd wat we dit seizoen nog kunnen bereiken en heb zin in volgend jaar. Het team doet hard zijn best om progressie te boeken."

Albon liet via Twitter weten zijn contract bij Williams te hebben verlengd. Dat deed hij door zijn eigen versie te maken van de tweet van Oscar Piastri. De Australiër liet dinsdag weten toch niet naar Alpine te gaan, nadat het team eerder had gemeld Piastri te hebben gecontracteerd.

Met negen constructeurstitels en zeven wereldkampioenen bij de coureurs is Williams een van de succesvolste teams uit de Formule 1-geschiedenis. De laatste prijs dateert alweer van 1997, toen Jacques Villeneuve wereldkampioen werd. De afgelopen jaren reed het team constant in de achterhoede.