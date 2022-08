Alpine heeft dinsdag Oscar Piastri aangekondigd als coureur voor 2023. De 21-jarige Australiër moet de opvolger worden van de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso. Eerder op de dag werd Piastri nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar die geruchten lijken dus niet waar te zijn.

"Alpine bevestigt dat de 21-jarige reservecoureur Oscar Piastri samen met Esteban Ocon in 2023 het rijdersduo vormt", schrijft Alpine in een persbericht. "In lijn met de afspraken die we met de jonge Australiër hebben gemaakt, wordt Oscar gepromoveerd tot racecoureur en neemt hij vanaf volgend jaar het stoeltje van Fernando Alonso over."

Na het aangekondigde vertrek van Fernando Alonso, die maandagochtend werd gepresenteerd door Aston Martin, was er een hoop te doen rond Piastri. De Australiër wordt gezien als een van de grootste talenten in de autosport.

De regerend Formule 2-kampioen is al vier jaar onderdeel van het talentenprogramma van Alpine. Volgens Britse media had hij al een voorcontract getekend bij McLaren, om daar volgend jaar de slecht presterende Daniel Ricciardo te vervangen.

Opvallend genoeg zijn er in het persbericht van Alpine geen quotes van Piastri opgenomen. Ook op zijn sociale media heeft Piastri nog niet gereageerd op zijn aanstaande overstap. Teambaas Otmar Szafnauer kon eerder op de dag ook nog niet tegen Autosport bevestigen dat Piastri bij Alpine gaat rijden. Hij vertelde wel dat Piastri "nog tot zeker eind volgend jaar een contract bij Alpine" heeft.

In datzelfde interview suggereerde Szafnauer ook dat de geruchten rond McLaren en Piastri niet volledig uit de lucht zijn gegrepen. "Oscar en de mensen om hem heen zijn hun opties aan het overwegen, wat dat ook mag betekenen. Maar hij is absoluut onze nummer één-kandidaat, dus daar blijven we werk van maken", zei Szafnauer aan het begin van dinsdagmiddag.

Piastri leek eerder nog naar Williams te gaan

Piastri, die naast Formule 2-kampioen in 2021 een jaar eerder ook Formule 3-kampioen werd, leek aanvankelijk nog naar Williams te gaan. Szafnauer, die maandagochtend pas hoorde dat Alonso zou vertrekken, was naar verluidt van plan zijn pupil uit te lenen aan de renstal uit Grove.

Piastri maakt al vier jaar deel uit van het talentenprogramma van Alpine, dat tot twee jaar geleden nog als het fabrieksteam van Renault door het leven ging. Szafnauer benadrukte eerder op de dag dat Alpine veel tijd en geld in Piastri heeft gestoken om hem klaar te stomen voor de Formule 1 en dat hij hem daarom niet zomaar naar een ander team wilde laten vertrekken. "Dat is een gigantische investering geweest", vertelde Szafnauer.

"Die investering is veel meer waard dan alleen maar geld. Het heeft ook een emotionele waarde, we willen hem graag helpen om succesvol te worden in de Formule 1. Niet ieder Formule 1-team steekt zoveel tijd, geld en energie in hun coureurs uit het talentenprogramma, maar wij hebben ervoor gekozen dat bij hem wel te doen. Dit alles zouden we niet hebben gedaan als hij daarna zomaar voor een van onze concurrenten zou gaan rijden."

Alpine ook op sportief gebied concurrent van McLaren

Alpine is dit seizoen ook op sportief gebied een concurrent van McLaren. De Franse renstal (99 punten) knokt met het Britse team (95 punten) om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, goed voor miljoenen euro's aan extra inkomsten.

Bij Alpine wordt Piastri de teamgenoot van Ocon. De 25-jarige Fransman tekende vorig jaar een contract tot eind 2024. Het Formule 1-seizoen wordt op 28 augustus vervolgd met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps.