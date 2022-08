Alpine heeft dinsdag Oscar Piastri aangekondigd als coureur voor 2023. De 21-jarige Australiër wordt de opvolger van de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso en teamgenoot van Esteban Ocon.

"Alpine bevestigt dat de 21-jarige reservecoureur Oscar Piastri samen met Esteban Ocon in 2023 het rijdersduo vormt", schrijft Alpine in een persbericht. "In lijn met de afspraken die we met de jonge Australiër hebben gemaakt, wordt Oscar gepromoveerd tot racecoureur en neemt hij vanaf volgend jaar het stoeltje van Fernando Alonso in."

Na het aangekondigde vertrek van Fernando Alonso - de Spanjaard werd maandagochtend gepresenteerd door Aston Martin - was er een hoop te doen rond Piastri, die wordt gezien als een van de grootste talenten in de autosport. De regerend Formule 2-kampioen, al vier jaar onderdeel van het talentenprogramma van Alpine, had volgens Britse media al een voorcontract getekend bij McLaren om daar volgend jaar de slecht presterende Daniel Ricciardo te vervangen.

Opvallend genoeg zijn er in het persbericht van Alpine geen quotes van Piastri opgenomen. Teambaas Otmar Szafnauer kon eerder op de dag nog niet bevestigen dat Piastri bij Alpine zou gaan rijden, maar vertelde wel dat Piastri "tot nog zeker eind volgend jaar een contract bij Alpine" heeft.

In datzelfde interview met Autosport suggereerde Szafnauer ook dat de geruchten rond McLaren en Piastri niet uit de lucht waren gegrepen. "Oscar en de mensen om hem heen zijn hun opties aan het overwegen, wat dat ook mag betekenen. Maar hij is absoluut onze nummer één-kandidaat, dus daar blijven we werk van maken", zei Szafnauer zo'n zeven uur geleden.