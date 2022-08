Alpine was zelf ook verrast door het aangekondigde vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin. Teambaas Otmar Szafnauer vernam maandagochtend - net als de rest van de wereld - via een persbericht dat de tweevoudig wereldkampioen een contract had getekend bij de Britse renstal.

"Het persbericht was de eerste bevestiging die ik kreeg van dat hij zou vertrekken", zegt Szafnauer een dag later tegen Autosport. "Ik hoorde in de paddock wel geruchten dat Aston geïnteresseerd zou zijn. Er waren ook aanwijzingen dat hij met hen in gesprek was. Ik zag hem bijvoorbeeld uit het motorhome van Aston Martin lopen."

"Maar ik had nog steeds het gevoel dat er niets aan de hand was en dat we bijna een akkoord met hem hadden bereikt over een nieuw contract. Ik heb het hem dit weekend zelf nog gevraagd, maar hij ontkende dat hij al iets had getekend. Dus ja, ik was wel behoorlijk verrast."

Szafnauer heeft sinds het aangekondigde vertrek van Alonso nog niet met zijn coureur gesproken. Volgens de teambaas waren Alpine en Alonso het bijna eens over een contract voor volgend jaar, met de optie voor nog een seizoen. "Fernando vertelde me dat er nog een paar kleine dingen gladgestreken moesten worden en dat het contract bij zijn advocaat lag", vervolgt Szafnauer over Alonso, die bij Aston Martin de opvolger wordt van Sebastian Vettel.

"Toen hij zondag van het circuit vertrok, verzekerde ik hem dat wij het contract snel zouden gaan ondertekenen om alles in orde te maken. Zijn antwoord was letterlijk: maak je om mij geen zorgen, ik heb nog nergens anders getekend."

Alpine kondigde dinsdagavond aan dat reservecoureur Oscar Piastri de opvolger van Alonso wordt. De regerend Formule 2-kampioen werd eerder op de dag nog in verband gebracht met een overstap naar McLaren. Ook huidig coureur Esteban Ocon is voor volgend jaar zeker van een plekje bij Alpine.