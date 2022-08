Honda blijft tot en met 2025 technische steun leveren aan het Red Bull Racing van Max Verstappen. De Japanse fabrikant en het Formule 1-team hebben de succesvolle samenwerking dinsdag met twee jaar verlengd. Eerder werd al bekend dat de Japanners tot het einde van dat jaar de motoren leveren.

Mede vanwege de huidige successen van Verstappen - hij veroverde vorig jaar de wereldtitel en is ook dit seizoen hard op weg naar het kampioenschap - is het contract opengebroken. Ook zusterteam AlphaTauri blijft met Honda-motoren rijden. Bij beide teams zijn de motoren wel ingeschreven als Red Bull Powertrains (RBPT), maar ze worden in de fabriek van het Japanse merk gemaakt.

Honda levert sinds 2019 motoren aan Red Bull. "De samenwerking is tot dusver ongelooflijk succesvol. We zijn heel blij dat we die tot het einde van het huidige motorentijdperk kunnen voortzetten", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner over de verlenging van het contract.

Naast dat de Japanners de krachtbron blijven bouwen, blijft er dus ook personeel van Honda actief op de circuits en wordt het onderhoud ook door hen verricht. Red Bull heeft daardoor tot en met 2025 zelf geen omkijken naar de motoren.

Eigen motor in 2026, waarschijnlijk in samenwerking met Porsche

Het Oostenrijkse team richt zich op 2026, wanneer er nieuwe regels voor de krachtbron gelden. De verwachting is dat het team binnenkort een toekomstige samenwerking met Porsche aankondigt. De afgelopen maanden werd voor de ontwikkeling van deze nieuwe krachtbron veel personeel weggetrokken bij andere fabrikanten, met name bij Mercedes.

Per 1 september 2022 wordt de ontwikkeling van de Formule 1-motoren bevroren, tot eind 2025. Er mogen vanaf dan alleen nog aanpassingen worden gedaan om betrouwbaarheidsproblemen op te lossen. Mits die problemen beperkt blijven, hoeft Honda geen miljoenen meer te steken in het beter maken van de motoren.

Er zijn inmiddels dertien races verreden in het Formule 1-seizoen. Verstappen heeft als WK-leider tachtig punten voorsprong op nummer twee Charles Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez is de nummer drie van het klassement.