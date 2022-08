Max Verstappen hoeft de resterende races niet meer te winnen om wereldkampioen te worden. De Nederlander heeft tachtig punten voorsprong op zijn concurrent Charles Leclerc, die tweede staat in het WK-klassement. Als de Limburger alleen nog maar tweede wordt, volstaat dat voor zijn tweede titel.

De 24-jarige Verstappen won zondag de Grand Prix van Hongarije en pakte zo 25 punten voor het kampioenschap. Daarmee heeft de Red Bull-coureur 258 punten bij het ingaan van de zomerstop. Leclerc volgt op de tweede plek met 178 punten.

Na de zomerstop resteren nog negen races, waaronder die op Zandvoort. Als Leclerc alle races zou winnen, inclusief de sprintrace in Brazilië, en per race een punt zou krijgen voor de snelste ronde, dan verdient de Ferrari-coureur in totaal 242 WK-punten. Aan het einde van het seizoen zou de Monegask dan 420 punten hebben.

Verstappen hoeft dan de rest van het seizoen niet meer te winnen om wereldkampioen te worden. Als de Nederlander alle negen races als tweede zou eindigen, inclusief tweede in de sprintrace, dan verdient hij nog 169 punten. Na de laatste race in Abu Dhabi komt Verstappen dan op een totaal van 427 punten. Dat is genoeg om het wereldkampioenschap veilig te stellen.

Max Verstappen en Charles Leclerc tijdens de sprintrace in Oostenrijk. Max Verstappen en Charles Leclerc tijdens de sprintrace in Oostenrijk. Foto: Getty Images

Tweede wereldtitel pakken in Japan theoretisch mogelijk

Mocht Verstappen doorgaan met winnen en Leclerc eindigt steeds als tweede, dan kan de Nederlander het kampioenschap in Japan al beslissen. Als Leclerc vanaf nu alle races uitvalt, dan heeft Verstappen in de Grand Prix van Singapore al de eerste titelkansen. Zijn teamgenoot Sergio Pérez heeft mathematisch ook nog een goede kans, maar de verhoudingen binnen Red Bull zijn zo duidelijk dat de Mexicaan geen realistische kans maakt.

Het Formule 1-seizoen wordt 28 augustus hervat met de Grand Prix van België op het circuit Spa-Francorchamps. Op 20 november is de traditionele laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi.