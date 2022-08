Fernando Alonso rijdt in 2023 voor Aston Martin. Dat maakte het Britse team maandag bekend. De 41-jarige Spanjaard is daarmee de directe vervanger van Sebastian Vettel, die donderdag aankondigde na 2022 te stoppen met Formule 1.

Alonso rijdt momenteel nog voor Alpine en staat op de tiende plaats in de WK-stand. De tweevoudig wereldkampioen finishte zondag als achtste in de Grand Prix van van Hongarije.

Volgens de coureur uit Oviedo is Aston Martin momenteel een van de boeiendste Formule 1-teams. "Ze hebben de energie en toewijding om te winnen", laat hij in een reactie weten.

Aston Martin is in handen van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, die ook in 2023 bij het team een plek gereserveerd houdt voor zijn zoon Lance. "Ik ken ze allebei al jaren en het is duidelijk dat ze de ambitie en passie hebben om succesvol te zijn in de Formule 1", zegt Alonso. "Ik heb gezien hoe ze de juiste mensen naar het team halen en dat er een mooie nieuwe fabriek wordt neergezet in Silverstone. Niemand in de Formule 1 laat momenteel meer visie en toewijding zien. Daar wil ik graag onderdeel van zijn."

Zaterdag vierde Alonso in Hongarije zijn 41e verjaardag, waarmee hij met afstand de oudste coureur op de grid is. De wereldkampioen van 2005 en 2006 zegt dat hij desondanks nog altijd de honger heeft om vooraan mee te strijden. "Ik wil graag weer winnen in deze sport en daarom pak ik mogelijkheden aan die goed voelen."

Statistieken Fernando Alonso (41) Grands Prix: 347

Wereldtitels: 2

Overwinningen: 32

Polepositions: 22

Podiums: 98

Punten: 2.021

'Ik bewonder Fernando al jaren'

Lawrence Stroll haalde eerder met Vettel een grote naam naar het team, een stap die na ruim anderhalf seizoen nog niet als bijster succesvol bestempeld kan worden. De Duitser staat momenteel veertiende in de WK-stand. Alonso is de volgende ervaren meervoudig kampioen die gaat proberen om het team vooruit te helpen.

"Ik bewonder Fernando al jaren", zegt teameigenaar Stroll. "Het is voor mij altijd duidelijk geweest dat hij een winnaar is, zoals ikzelf. Het plan is om de beste mensen en de juiste middelen bij elkaar te brengen om succesvol te zijn in deze zeer competitieve sport."

Aston Martin is voor Alonso het vijfde team in zijn langlopende Formule 1-loopbaan, die in 2001 begon. Eerder kwam hij uit voor Minardi (het huidige AlphaTauri) McLaren, Ferrari en zijn huidige team Alpine (eerder Renault). De ervaren Spanjaard keerde in 2021 terug in de sport, na twee seizoenen afwezigheid. Hij won naast zijn twee wereldtitels twee keer de 24 uur van Le Mans en deed mee aan de Indianapolis 500.