Christian Horner had er totaal geen rekening mee gehouden dat Max Verstappen zondag de Hongaarse Grand Prix zou winnen. Volgens de teambaas van Red Bull Racing was zelfs een podiumplaats weinig realistisch, nadat de wereldkampioen zich wegens motorproblemen slechts als tiende had gekwalificeerd.

"Statistisch gezien, als je de data erbij had gepakt, zou een vijfde of een zesde plaats het maximaal haalbare geweest moeten zijn", vertelt Horner aan Sky Sports. "Maar soms moet je die cijfers gewoon vergeten en kijken naar het weer en de temperatuur en daarbij luisteren naar de wensen van de coureurs."

Horner verwijst daarmee naar Verstappens besluit om niet op de harde, maar op zachte banden te starten. "We committeerden ons daarmee eigenlijk aan een strategie van twee pitstops. Bij de start kwam Verstappen een beetje vast te zitten in het gedrang, maar daarna was zijn snelheid fenomenaal."

Waar Red Bull en Verstappen voor de juiste strategie kozen, ging Ferrari de mist in door Charles Leclerc bij zijn tweede pitstop op de harde banden te zetten. De Monegask viel daarna ver terug. "Dat was een van de sleutelmomenten. Toen ik dat zag gebeuren, dacht ik echt dat we een serieuze kans op de overwinning hadden."

Dat laat volgens Horner onverlet dat Verstappen - los van een spin - een uitstekende race afwerkte. "Deze hoort thuis tussen zijn beste optredens, een fenomenale prestatie."

102 Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Hongarije

'Niets is vanzelfsprekend'

Hoewel de wereldkampioen een marge van maar liefst tachtig punten ten opzichte van Leclerc heeft, is het volgens Verstappen en de teambaas zeker nog geen gelopen race. "Het ziet er goed uit en het is erg fijn om zo de zomerstop in te gaan. Maar er zijn nog veel Grands Prix te gaan. Ferrari is snel en Mercedes is op de weg terug. Niets is vanzelfsprekend", benadrukt Horner.

Het Formule 1-seizoen gaat op 28 augustus verder met de Grand Prix van België. Een week later slaat het Formule 1-circus zijn tenten op in Zandvoort.