Max Verstappen vindt het walgelijk dat een paar van zijn fans bij de Grand Prix van Hongarije merchandiseproducten van zijn rivaal Lewis Hamilton in brand hebben gestoken. Op sociale media doken daar dit weekend beelden van op.

"Dat is natuurlijk onacceptabel", zei Verstappen zondag na de door hem gewonnen race op de Hungaroring. "Ik ben het hier absoluut niet mee eens. Dit is gewoon walgelijk."

"Maar over het algemeen denk ik dat de meerderheid van de supporters tijdens de race en ook bij de podiumceremonie voor iedere coureur heeft gejuicht. Zo moet het ook zijn. Maar die video's over het verbranden van merchandise vind ik walgelijk."

Een dag voor de race in Hongarije lanceerde de Formule 1 de campagne 'Drive It Out'. In een videoboodschap riepen onder anderen de coureurs, onder wie Verstappen, en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem op tot meer respect en verbinding, ook online.

Enkele weken geleden misdroegen Nederlandse Formule 1-fans zich ook al bij de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg. Vooral vrouwen maakten op sociale media melding van seksistische, racistische en homofobe beledigingen door fans van Verstappen. De Nederlander veroordeelde dat wangedrag toen.

In Hongarije reed Verstappen vanaf de tiende startplek naar de overwinning. Hamilton eindigde als tweede op de Hungaroring. Na een korte zomerstop gaat het Formule 1-seizoen eind augustus verder in België.