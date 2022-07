Lewis Hamilton en George Russell konden zondag hun geluk niet op na hun tweede en derde plek bij de Grand Prix van Hongarije. Voor beide coureurs waren hun podiumplekken een bevestiging dat Mercedes de weg naar boven heeft gevonden.

"Dit geeft een heel voldaan gevoel", zei Hamilton op de persconferentie. "Mijn tweede plek in Frankrijk was al geweldig, maar eigenlijk was deze nog mooier. Het is groots voor ons dat we op racesnelheid voor twee Ferrari's zijn geëindigd. Twee Ferrari's die al het het hele jaar razendsnel zijn."

Max Verstappen, als tiende gestart op de Hungaroring, ging onverwachts met de zege aan de haal. De Nederlander profiteerde net als beide Mercedes-coureurs onder meer van een mislukte strategie van Ferrari-rijder Charles Leclerc, die na zijn tweede pitstop in goede uitgangspositie ver terugviel.

De 37-jarige Hamilton kwam uiteindelijk over de finish met tien seconden achterstand op Verstappen, die als een van de weinige coureurs op de zachte band was gestart. "Als wij ook op softs waren begonnen, hadden we wel iets dichter bij Max gezeten", vervolgde Hamilton.

"Misschien hadden we wel het potentieel voor de winst dit weekend. George mocht al van pole vertrekken en als ik dichterbij had gezeten in de kwalificatie hadden we misschien qua strategie iets kunnen proberen. Maar wie weet wat er in de tweede seizoenshelft nog mogelijk is als we deze vorm doortrekken."

Russell: 'Mogen trots op onszelf zijn'

Russell was na afloop allesbehalve teleurgesteld dat hij zijn eerste poleposition niet kon omzetten in een overwinning. "Eigenlijk is een coureur die van pole vertrekt en niet wint altijd ontevreden", zei hij.

"Maar om eerlijk te zijn heb ik dat gevoel helemaal niet. Dit is een eerlijk resultaat en ook een goed resultaat. We mogen als team trots op onszelf zijn, want we hebben niets fout gedaan. Als dat niet genoeg blijkt om te winnen, is dat maar zo. We kunnen onszelf in ieder geval niets verwijten."

Voor Mercedes, dat door een dramatische seizoensstart kansloos is voor beide wereldtitels, was het de tweede keer op rij dat beide coureurs op het podium stonden. Een week geleden in Frankrijk eindigden Hamilton en Russell ook al als tweede en derde.

Russell en Hamilton kunnen de komende weken genieten van vakantie. Het Formule 1-seizoen wordt op 28 augustus vervolgd met de Grand Prix van België. Een week later staat in Zandvoort de Grand Prix van Nederland op het programma.