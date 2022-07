Charles Leclerc baalde zondag na afloop van de Grand Prix van Hongarije flink van de strategie die Ferrari voor hem had bedacht. De Monegask werd in leidende positie binnengehaald voor een set harde banden, een keuze die hij niet begreep. De nummer twee in de WK-stand kwam uiteindelijk niet verder dan de zesde plaats.

"Ik moet nog in gesprek met het team en horen wat de gedachte was over die wissel", zei een zichtbaar balende Leclerc voor de camera van Skysports.

Leclerc reed in ronde 51 met een voorsprong van zes seconden vooraan op de Hungaroring, toen het team hem opdroeg binnen te komen. De Ferrari-monteurs schroefden de harde banden op zijn auto, terwijl bij andere coureurs al was te zien dat die band in het relatief koude Boedapest moeilijk op temperatuur kwam.

Ook Leclerc kreeg de banden niet aan de praat, waarna Max Verstappen hem zelfs twee keer inhaalde. Uiteindelijk koos de Monegask eieren voor zijn geld en kwam hij nog eens binnen voor een set softs.

"Ik zei nog op de radio dat het prima ging op de mediumbanden en dat ik zo lang mogelijk door wilde rijden", herinnerde Leclerc zich het moment dat het team hem naar binnen riep. "Het voelde goed, ik snap niet waarom we toch een andere beslissing namen."

'Mijn voorsprong van zes seconden was meteen weg'

Nadat Leclerc de harde banden had gekregen, verdween zijn voorsprong als sneeuw voor de zon. "Eerst verlies je natuurlijk twintig seconden door de pitstop, maar mijn voorsprong van zes seconden was daarna ook meteen weg omdat ik het zo lastig had. Daarna kwam ik niet meer vooruit."

Op het hoofdkwartier van Ferrari moet men tijdens de zomerstop in gesprek over de herhaaldelijke keuzes die verkeerd uitpakken, vindt Leclerc. "Al hebben we dat in de eerste seizoenshelft al een paar keer gedaan. Maar het moet echt beter."

Ferrari-teambaas Mattia Binotto probeerde de keuze van zijn team na afloop uit te leggen. "We wisten wel dat de harde band in eerste instantie langzamer zou zijn, maar dat zou maar tien of elf ronden duren, daarna konden we wel het einde halen", legde hij uit. "Het was een stint van dertig ronden. Maar het pakte niet goed uit, vooral omdat de auto niet presteerde zoals we hadden verwacht."