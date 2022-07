Max Verstappen heeft ook zichzelf verrast met zijn fraaie overwinning in de Grand Prix van Hongarije. De Red Bull Racing-coureur begon vanaf de tiende plek en bekroonde een knappe inhaalrace met de winst.

"Ik had dit niet echt verwacht toen ik vanochtend opstond. Ik hoopte natuurlijk dat ik dicht bij het podium zou komen", zei de 24-jarige Verstappen vlak na de race in een eerste reactie.

"De omstandigheden waren lastig, maar we kozen een goede strategie. We reageerden goed op wat er gebeurde, we maakten op het goede moment pitstops en zelfs met een spin won ik nog."

Verstappen verloor even de controle over zijn auto op het moment dat hij op de derde plaats lag. De wereldkampioen herstelde zich echter rap en kon na de spin direct weer verder. Het kostte hem slechts één positie.

"Ik had wat moeite met de koppeling. Dat leidde tot die spin", verklaarde hij het incident. "Gelukkig kon ik het opvangen en verloor ik maar één plek. Ik ben met veel coureurs in gevecht geweest vandaag. Het was leuk."

90 Verstappen spint na inhaalctie

'We zijn kalm gebleven'

Later ging Verstappen voor de camera van Viaplay iets dieper in op zijn problemen met de koppeling. "Al na vijf rondes bleef de koppeling heel veel slippen. We moesten de versnellingen aanpassen, waardoor hij heel hard opschakelde", vertelde hij.

"Dat was niet ideaal. Ik ben heel blij dat ik alsnog gewonnen heb. Voor de race zeiden we al dat we kalm moesten blijven. Dat hebben we zeker gedaan."

Met zijn overwinning doet Verstappen opnieuw goede zaken in de strijd om een nieuwe wereldtitel. De Red Bull-rijder heeft nu een voorsprong van tachtig punten op concurrent Charles Leclerc, die slechts zesde werd in Hongarije.