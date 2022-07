Max Verstappen en Sergio Pérez beginnen zondag aan de Grand Prix van Hongarije met een nieuwe Honda-motor in hun Red Bulls. Daarmee gaan ze naar hun derde krachtbron van het seizoen, waarmee beide coureurs aan de limiet zitten.

Verstappen had zaterdag in de slotfase van de kwalificatie een motorprobleem, waardoor hij niet verder kwam dan de tiende startplaats. Pérez had sowieso een slechte kwalificatie en start op de Hungaroring als elfde.

Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn de regels versoepeld voor het wisselen van motoren, terwijl de auto onder de zogeheten parc fermé-condities is. Dit mag ook als er een motor van een nieuwere specificatie in komt, zonder dat dit gridstraffen oplevert.

De belangrijkste voorwaarde is dat de motoronderdelen nog binnen de limiet passen die je als coureur in een seizoen mag gebruiken. Dat is bij zowel Verstappen als Pérez dus het geval.

Nieuwe verbrandingsmotor, turbo en onderdelen van het hybride systeem

Verstappen krijgt een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K en een nieuw uitlaatsysteem. De kans is wel groot dat hij later in het seizoen nog eens naar een vierde motor moet, wat dan wel straffen op zou leveren. Zijn oudere motoren zijn overigens niet direct onbruikbaar.. Pérez krijgt dezelfde nieuwe onderdelen.

Ook Pierre Gasly krijgt een nieuwe Honda-motor. De Fransman zat wel al aan zijn limiet, dus moet hij op de Hungaroring vanuit de pitsstraat starten.

De Grand Prix van Hongarije begint om 15.00 uur, met George Russell in de Mercedes op pole position.